一手抓防疫 一手忙春耕

2月4日是农历立春，乍暖还寒。

河南温县黄庄镇卫村村口，立着党员义务检测岗，而不远处麦田里，61岁的村民石素荣正在为小麦浇水。

石素荣是春节前从四川成都返乡的，他听从村支书张有才的劝告，进行了两周居家观察。现在，趁着沁河放水，戴上口罩在自家地里忙乎起来。

一年之计在于春。各地在防控疫情的同时，积极忙春耕，做到防疫春耕两不误。

疫情防控到位，生产物资运输基本畅通

与往年不同的是，在田头劳作，村民们都戴上了口罩。

“打赢这场防疫阻击战是目前首要任务，但春耕生产对农民同样重要。”张有才介绍，随着气温逐渐回升，小麦将陆续进入返青期，现在正是加强春季田间管理、搭好丰产架子的关键时期。目前，在村委会有序安排下，卫村近3000亩小麦基本上都“喝”了一遍水。

在四川凉山彝族自治州昭觉县火普村，这几天一大早，村民们就陆陆续续下地干活了。

“时令不等人，得赶紧种土豆！”火普村第一书记马天对记者说，“我们村海拔比较高，春天适合土豆播种的时间比较短，要在2月上旬就种下去。”预计两周左右，村里将完成600多亩土豆的播种工作。

而在福建省宁德市屏南县代溪镇善溪村，村民叶福顶正在种丑柑。他对记者说，树坑年前就挖好了，今年准备种1000棵丑柑。“现在有疫情，树苗运输不方便，多亏了毛书记他们支持。”

毛方华是福建省农业科学院派驻善溪村的第一书记。“村里种的丑柑苗要从其他地方运来，尽管各地疫情防控都很到位，但生产物资运输还是基本畅通的，不会耽误春耕。”毛方华告诉记者。

“有啥困难给支部反映，我们替你解决”

面对疫情，为保证春耕正常进行，各地党委政府纷纷出台有力措施。

河南太康县逊母口镇是一个拥有10万亩耕地的农业大镇，在外务工的人员很多，为了防疫，全镇39个行政村全部采取了封控措施。

陈广全是该镇刘桥村村民，靠经营农资为生。疫情防控需要，他的门店关门歇业，110吨化肥也躺在库里。这可咋办？正当他着急时，村临时党支部书记陈红宽找到了他，让他点对点为群众运送农资，这样既解决了防疫问题，也解决了群众春耕之需。

谢述红是该镇谢营村的种粮大户。疫情来袭，他被封堵在家中。地里的小麦正等施肥，谢述红急得团团转。

“老谢，去桥头指挥部拉化肥和农药。”是该村临时党支部书记王伟的声音。谢述红一蹦腰高，哼着小调，拉着车子飞一般到了指挥部。“太及时了！”59岁的谢述红笑得合不拢嘴。

逊母口镇39个行政村均成立了临时指挥部，已经吸纳166名群众加入，累计为3260户村民采购春耕及生活物资5920次。

各方发力，多种手段保春耕

春耕不光是农民的事，也是社会各界的事。

安徽合肥市将抓好春耕备耕作为关乎粮食安全和社会稳定大局的大事。农业农村系统通过微信群、QQ群、政务平台等方式，主动对接新型农业经营主体，充分发挥“专家+技术人员+种植大户”农技推广新模式，督促农业技术人员引导农民及时关注田间生产。

“我们全面落实在严格疫情防控的基础上有效恢复生产，全面保障种苗等农业生产资料运输畅通，严禁拦截滞留相关运输车辆，确保疫情防控期间产销顺畅、供给有序。”合肥市农业农村局夏伦平局长向记者表示。

相关企业也积极行动起来，抗疫情、保春耕。

疫情对农资行业生产造成了较大影响。中化集团农业事业部当机立断，立即将公司遍布全国的氮、磷、钾、普通型复合肥及叶面肥等功能型复合肥，总计约260万吨现货资源投入市场，以确保农民春耕需求。

物资有了，但运输车源不够等物流难题还摆在眼前。怎么办？中化农业开始在协调港口、铁路、汽运等各方用力，全力打通去往湖北的物流线路。

“一方面我们向黑龙江、福建等省份发出了商请函，协调春耕所需物资及技术服务顺利配送；另一方面，我们也充分利用自己电商平台中的物流服务，比如，找车服务已经在部分地区汽运资源异常紧张时期发挥了重要作用。”中化农业副总裁冯明伟对记者介绍。

除了保障农资物流畅通，中化农业还设法提供最新市场信息。中化农业肥易通电商平台资讯中心版块每天都在搜集、整理并发布各区域市场情况，广大农民可以在家及时了解信息。

“作为央企，充分保障春耕期间农民的农资需求，是我们义不容辞的责任。”冯明伟说。