“虽然疫情来势汹汹，但大家齐心协力，一定可以尽快战胜疫情。”来自台湾苗栗的黄馨莹医师说。

在厦门长庚医院呼吸与危重症医学科工作的黄馨莹，第一时间加入长庚医院1月23日成立的新型冠状病毒感染肺炎专家组。

近期，黄馨莹的主要工作是与感控部、护理部和医务部建立新型冠状病毒感染肺炎的收治动态路线，设置隔离病区，加强医护人员防护措施及自我管理等培训。临床上，她与院内新型冠状病毒感染肺炎专家组协同照护隔离病房个案。

黄馨莹每天的工作时间是从上午8点到下午5点。但因为医院实行责任制，她经常忙完才发现已经过了下班的点。

隔离病区1月30日正式启用。黄馨莹说，目前没有确诊个案，“前几日有延续急诊留观疑似个案收治住院，但目前已排除新型冠状病毒感染肺炎。”

已在大陆工作11年的黄馨莹认为，目前医护人员积极治疗疾病，政府公开透明发布疫情防控信息。“全国人民都在为武汉加油。”

“我是一名医师，如果可以，希望通过自己的一份力量，参与到疫情防控当中。”厦门长庚医院另一位台籍眼科主治医师郭舒婷说。

郭舒婷表示，“现在全国乃至全世界都在关注疫情动态，各地纷纷伸出援助之手。只要我们沉着应对，落实防疫、治疫的每一步，相信疫情消散指日可待。”

“福建首批医疗队抵达武汉，致敬逆行英雄，期待你们平安归来！加油！平安！”福州市第六医院康复科副主任、台籍医师曾仁宏1月28日在微信朋友圈为“逆行”支援武汉的医生同行点赞。

为了抗击疫情，曾仁宏1月29日提前从台湾回到福州待命。他说，自己所在的医院不是综合医院，也没有急诊，但已有同事被派往隔离地方做医务服务，也有同事被派到武汉第一线工作，很令人敬佩。“如果病情发展需要更多医生参与前线工作，我愿意加入。”

他说，此次疫情中，中老年重症患者比较集中。“我们医院是老人医院，更了解如何应对有基础疾病的老年患者。”

曾仁宏表示，过去台湾需要援助时，大陆同胞第一时间通过各种渠道施以援手，如今大陆面对疫情挑战，很多台胞也是有钱出钱、有力出力。“这是两岸同胞共同的事情，我们帮助的是自己的兄弟姐妹。”

值班、科普防护知识以外，曾仁宏还热衷于当武汉火神山、雷神山医院建设的“网络监工”。

“除了填土基建，这两座医院的建设还涉及设备安装、水电、排污等，它们很快可以建成、收治病人，这速度令人叹为观止！”曾仁宏说，“遇到类似情况，我敢说全世界只有中国大陆可以如此快速应对，而且应对得这么好。”

“我们皮肤科也在一线。医院很早就警觉起来，不断加强培训，告诉大家碰到发热情况怎么应对，如何避免疫情扩大。”福州市皮肤病防治院台籍医生陈柏叡说，我们要做好“过筛”，“绝不能在手里漏诊掉一例病人”。

陈柏叡的妻子是福建人，与他在同一个医院当医生。妻子大年初一就上班，陈柏叡大年初四开始上班。初五上午他一到医院，才知道初四晚上11点多，为了诊断一位疑似病人，院里多位主任连夜赶来，大家忙到凌晨2点多，后来确诊不是，大家才松了一口气。

“无论医护人员还是广大人民群众，大家都挺辛苦。打赢这场战役，每个人都必不可少。”陈柏叡说，“逆行”支援武汉的医疗工作者不畏艰难、勇往直前令人敬佩。“只要有需要，我们医护人员都愿意报名。”

（新华社福州电）