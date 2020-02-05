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通关“零延时”

广东保障抗疫物资运输畅通

2020年02月05日09:10 来源：人民网－人民日报海外版

　　据新华社广州2月4日电　（记者丁乐）不到3小时，从飞抵澳门国际机场到珠海横琴口岸通关，6万余件境外捐赠疫情防控物资顺利入境。这是广东省内海关提前对接、特事特办，保障抗疫物资“零延时”通关的快速反应。

　　新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，广东省内海关与时间赛跑，全面启动绿色通道，“7×24小时”通关，从快从简，并已调派4500多人投入一线，确保抗疫物资通关“零延时”。

　　为做好服务保障，广东省内海关在官方网站、公众号上发布通关指南及咨询电话。比如，广州海关在官方公众号上发布指南明确捐赠物资标准、相关主体资质、通关及减免税手续等内容，并公开57名关员联系电话。

　　据海关总署广东分署统计，1月24日至2月2日，广东省内海关共验放进口防控物资21847批次、3572.5万件，价值9599.3万元。

(责编：李轶群、许晓华)


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