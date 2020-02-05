借口防疫玩“政治把戏”，民进党其心可诛！

台湾最近也进入战“疫”进行时。自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，医护人员忙着治病救人，普通民众忙着自我防护，工厂忙着生产必需物资。民进党当局同样没“闲”着，台湾出现首例确诊患者后，蔡英文见猎心喜、趁机炒作所谓台湾加入世界卫生组织的假议题。“邪恶的大陆”“善良的台湾”“霸凌打压”这样的字眼频频出现在台湾的网络上，“抹黑大陆”的操作又开始了。

有人诬称大陆“损害台湾民众健康福祉”，他们可能是假装没看新闻吧。没有人比我们更关心台湾同胞的健康福祉。国家卫健委不断及时主动向台湾地区通报疫情，尤其是即刻通报在大陆确诊的台湾同胞的相关信息。且台湾专家早于1月13日至14日受大陆邀请抵达武汉，对疫情防控、应对处置、医疗诊治、病原检测等问题进行了全面实地考察，并同参与此次疫情防控和患者治疗的大陆专家进行了交流。台湾“疾管署”副署长庄人祥也证实，台湾的专家已去过武汉，且双方有较好的沟通渠道。大陆没有也绝不会对台湾隐匿疫情，更谈不上所谓“霸凌打压”。

还有人声称台湾缺席世卫组织会“造成国际防疫缺口”，他们不妨听听世卫组织发言人的回应——台湾没有错过疫情方面消息。根据大陆的安排，台当局一直可通过两岸交流渠道与《国际卫生条例》有关渠道得到相关消息，台湾的医疗卫生专家可以参加世卫组织相关技术会议，有需要时世界卫生专家也可以赴台湾进行考察或提供援助。这些安排都确保了无论是岛内还是国际上发生突发公共卫生事件，台湾地区均可及时有效应对，又何来的“造成国际防疫缺口”？

疫情防控与加入世卫组织根本就是两回事。世卫组织是联合国下属的专门组织，其成员必须是联合国会员国，即是主权国家。台湾地区作为中国的一部分，原本就无资格加入。过去马英九执政时期台湾能够以观察员身份与会，是两岸在“九二共识”基础上透过协商做出的特殊安排。民进党既然拒不承认“一个中国”，那台湾参与世卫组织的前提条件就不复存在，特殊安排自然难以为继。如果还要继续参与，我们欢迎台湾派医疗卫生专家参加中国代表团出席世卫大会。

普通民众可能对个中曲折知之不详，容易受误导把两者混为一谈，但民进党当局心里不可能不清楚，这正是他们借防疫玩的一套“政治把戏”。过去李登辉、陈水扁执政时期，台当局就使出各种伎俩、手段，试图加入世卫组织达成“事实台独”。如今趁着这次疫情爆发，蔡英文再度打出“卫生牌”，显然她同那两位前任一样，并非担忧台湾民众的健康福祉，而是借此实现自己的政治目的，彰显台湾是与中国互不隶属的独立政治实体，这分明就是为一党一己私利，在绑架台湾民众的健康安全。

此次，民进党当局还借机加大了国际社会的游说力度，包括美国、加拿大、日本在内的不少西方国家政客和学者都站在台湾一方，表面看来，似乎国际上一片支持之声。其实，这不过是每年的例行戏码。去年的世界卫生大会前，美国、欧盟、英国、加拿大、日本、澳大利亚等也都“力挺台湾”，但最后也没折腾出什么动静来。今年只不过提前演出而已。

当年SARS爆发后，陈水扁就搞出一场“申请以‘台湾’名义加入世卫组织，结果被包括美日在内的148个国家拒绝”的闹剧。如今十几年过去，大陆和台湾的实力不可同日而语，国际社会上“一个中国”原则更加深入人心，成为普遍共识。“台独”势力想兴风作浪，过去没有、现在没有、将来更不可能有所谓的“活动与施展空间”。

全力做好疫情防控工作，事关两岸同胞生命安全，是当前最重要最紧迫的大事。正因此，两岸有识之士才要呼吁民进党当局以照顾民众健康为先，别把卫生问题政治化，停止一切以疫情为借口的政治炒作和政治化操弄，还是多花点精力为大家准备些口罩吧！