多个院士团队武汉巡诊救治重症患者

在今天国家卫健委召开的新闻发布会上，国家卫健委医政医管局副局长焦雅辉介绍，全国31个省份一共设置了1.5万个发热门诊，定点医院2092家。最近从全国监测的情况来看，发热门诊的就诊人次在下降。虽然武汉的发热门诊人次绝对数在增加，但增幅放缓。总的来看，发热门诊工作量、医务人员的工作强度在逐步下降。

据焦雅辉介绍，全国确诊病例病死率现在是2.1%，疫情初期时是2.3%，略有下降。死亡病例中，以高龄为主，80%以上都是60岁以上的老年人，75%以上是有一种或一种以上的基础疾病。这类老年人，只要感染了肺炎，在临床上来讲就是一种高危因素，病死率本身也是很高的。

对于重症患者的医疗救治，焦雅辉介绍，一是要求湖北立即增加重症病例定点医院的数量，加强重症患者救治力量配备，尽最大努力提高重症救治成功率，降低病死率。二是指导武汉市将重症、危重症患者向新开的重症定点医院转运集中。三是开设新的重症患者集中收治定点医院，计划收治1000名重症患者。四是从全国调集医疗资源支援武汉重症患者医疗救治工作。五是建立院士团队巡查制度。钟南山院士团队、李兰娟院士团队、王晨院士团队对武汉市定点医院重症患者救治进行巡诊，评估患者病情和治疗方案，评估需要转诊集中收治的患者，确保重症患者科学救治。六是统筹做好全国重症患者救治工作，派出国家级的专家指导相关省份的重症患者救治工作。

国家医疗专家组成员、北京地坛医院感染性疾病诊疗与研究中心首席专家李兴旺介绍，最有效的治疗是把病毒杀死。但是目前来讲，还没有有效的抗病毒药物，所以采取的治疗还是针对性的对症治疗和支持疗法。对于一般的病人，注意休息，服用一些药物就恢复了。对于重症病人，要用整建制的ICU队伍对病人进行集中救治。在优质医疗资源的支持下，在支持治疗、呼吸支持等方法下，尽力恢复病人的病情，帮助病人身体处于平衡状态、维持营养、呼吸支持，帮助病人渡过急性期，尽快进入恢复期。

在科研攻关方面，科技部生物中心副主任孙燕荣介绍，该部启动了新型冠状病毒感染的肺炎疫情科技应对共计16个应急攻关项目，重点围绕病毒溯源、药物研发、疫苗研发、检测试剂以及试验动物模型等重点研究方向来部署。截至目前，在病原学研究方面，能够实现在短时间内快速分离和鉴定新型冠状病毒，并且实现了全基因组测序，最快时间向国际社会共享；在诊断技术和产品方面，科技部所推动和研发的核酸诊断试剂已经全面投入应用，当前正在积极推动研发免疫学等快速诊断产品；在药物研究方面，已经初步遴选了部分具有潜在的抗新型冠状病毒作用的药物，当前正在加紧推进进一步的疗效验证；在疫苗研究方面，正在并行推进多个技术。（记者熊建）