专家建议科学合理佩戴口罩

人民网北京电 （记者白剑峰）国务院应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控机制疫情防控组组织中国疾控中心等机构专家，研究起草并于近日印发了《预防新型冠状病毒感染的肺炎口罩使用指南》。

口罩是预防呼吸道传染病的重要防线，可以降低新型冠状病毒感染风险。该《指南》建议，在非疫区空旷且通风场所不需要佩戴口罩，进入人员密集或密闭公共场所需要佩戴口罩。在疫情高发地区空旷且通风场所建议佩戴一次性使用医用口罩；进入人员密集或密闭公共场所佩戴医用外科口罩或颗粒物防护口罩。有疑似症状到医院就诊时，需佩戴不含呼气阀的颗粒物防护口罩或医用防护口罩。有呼吸道基础疾病患者需在医生指导下使用防护口罩。年龄极小的婴幼儿不能戴口罩，易引起窒息。

棉纱口罩、海绵口罩和活性炭口罩对预防病毒感染无保护作用。一次性使用医用口罩推荐公众在非人员密集的公共场所使用。医用外科口罩防护效果优于一次性使用医用口罩，推荐疑似病例、公共交通司乘人员、出租车司机、环卫工人、公共场所服务人员等在岗期间佩戴。KN95/N95及以上颗粒物防护口罩防护效果优于医用外科口罩、一次性使用医用口罩，推荐现场调查、采样和检测人员使用，公众在人员高度密集场所或密闭公共场所也可佩戴。医用防护口罩推荐发热门诊、隔离病房医护人员及确诊患者转移时佩戴。

健康人群佩戴过的口罩，没有新型冠状病毒传播的风险，一般在口罩变形、弄湿或弄脏导致防护性能降低时更换。健康人群使用后的口罩，按照生活垃圾分类的要求处理即可。疑似病例或确诊患者佩戴的口罩，不可随意丢弃，应视作医疗废弃物，严格按照医疗废弃物有关流程处理，不得进入流通市场。