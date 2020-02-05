口罩保供，他们在与时间赛跑

多一只口罩，就多一层安全防护。新型冠状病毒感染的肺炎疫情突袭，口罩成了全社会的紧缺品。事关生命安全的紧急关头，口罩全行业上下面临考验。

口罩供给如何跟上来？记者从多方了解到，目前国内工厂正开足马力、紧急复工；上下游原料供应、物流运输正加力保障；还有一批企业协会正争分夺秒抢抓海外采购。这是一场与时间的赛跑。他们期待着自己快一点、再快一点，这样就能多一批、再多一批口罩，守护远方的平安。

开足马力抢生产

——“两班倒”“三班倒”，生产线24小时高效运转。目前全国口罩日产量已超千万只

晚上8︰00，轮班时间到了。第二批250多名女员工自觉排起长队，动作飞快地洗手消毒、喷洒酒精，然后熟练地戴口罩、戴帽子、穿鞋套、换工衣、粘毛发、风淋……经过近10个流程后，依次走进生产车间内部，很快忙碌起来。

这是稳健医疗（黄冈）有限公司的一幕。从1月21日起，黄冈稳健宣布取消春节假期，为最大限度保证供应，生产线上没日没夜连续运行至今。

黄冈稳健是全国重要的全棉水刺无纺布系列产品生产基地，目前，这里两条口罩生产线上有近500名工人“两班倒”。24小时加班加点赶生产，N95口罩生产能力由3.6万只增加到4.5万只，医用外科口罩每天保持在20万以上的生产能力。

连日来，在武汉市新洲区城北工业园，武汉协卓卫生用品有限公司的厂房里，工人们也在加班加点赶制口罩和防护服。目前该公司医用外科口罩的日生产能力达到了20万只左右。

从企业负责人到普通员工，大家都投入到这场“战斗”中。“抗击疫情是一场没有硝烟的战斗，而优质的医用防护设备，正是白衣战士们的护身‘铠甲’。”武汉协卓卫生用品有限公司董事长李森说。“我一天能做180件产品，就有180名医护人员可以得到更好的保护。”正在车间操作的员工高娇桂说。

不仅仅是在湖北，全国各地的生产企业都行动起来。

“两条线三班倒，今天干了3.6万个口罩。”济南圣泉集团股份有限公司董事长唐一林从电话里传来当天的“战况”。

这个春节，公司不仅正常生产，而且也是加班加点。唐一林说，春节之前就感觉情况特殊，各地来的订单太多了，自有门店柜台的销售情况也远超平时。“当时上面还没有通知，但是我意识到口罩可能会紧缺，1月20日就紧急开始采购原料，安排春节期间的生产。”

圣泉集团有两条自动化的口罩生产线，可生产N95口罩，平常，一条生产线，十来位工人，口罩产量在5000到1万只之间。这个春节，两条生产线开足马力，六七十位工人实行三班倒，口罩产量达到3万到3.5万只。

春节期间，用工薪资翻倍，生产成本上升，但圣泉集团已经承诺，口罩价格不变。面对这场突如其来的疫情，公司也做好了长期奋战的打算。“不管怎样，坚决执行防疫需求。昨天，挂耳、松紧带等口罩配件已经到货，备足了一个半月的生产力，140万至150万个口罩可以生产出来，发往全国各地。”唐一林说。

全国各地不少企业都已经紧急复工、正加班加点抢抓生产。工信部数据显示，中国口罩最大产能是每天2000多万只，有关负责人在2月2日的新闻发布会上披露，目前中国口罩实际产能已恢复60%，日产量已经超千万只。

千方百计增产能

——全国医用外科口罩日均产能220万个，各地破解难题，加速扩充产能

当前口罩供给中，以医用N95口罩等尤其紧缺。

工信部副部长王江平日前介绍，在中国每天2000万的口罩产能中，医用外科口罩产能是220万，医用N95口罩产能大约是60万。医用N95口罩可供重症病房的医务人员使用，这部分资源是非常宝贵的。

那么，口罩产能有没有可能进一步增加？尤其针对医用N95口罩等，能否进一步采取措施？针对现存部分制约因素，各地正逐步采取行动。

山东省工业和信息化厅指出，山东是口罩生产大省，产能占到全国1/10，日产200万只左右，但突发疫情面前保障省内供应仍然有困难。其中一大原因就是受限于生产工艺和资质要求。据了解，口罩产品达到医用水平必须通过环氧乙烷密封灭菌，根据标准要求放置14天，检验合格才能出厂。有的企业虽具备生产能力，但不具备医疗器械生产许可证等资质，产品只能作为日用防护口罩。同时，记者了解到，部分口罩出口企业要转为国内销售，也需要履行一定的手续。

基于此，山东梳理企业资质需求，挖潜开源新产能。对符合欧标、美标或者日本标准的代工企业，备案后加贴中文标签，供省内销售使用。同时通过审批注册绿色通道，加紧为企业核发药械注册证，一批口罩、防护服获批上市。

圣泉此前生产的就是用于普通工业防护的N95口罩。唐一林介绍，口罩采用石墨烯纤维材质，在抑菌方面有良好的性能。但由于公司此前没有医疗器械生产资质，口罩还不能作为医用防护，目前正在加快申报资质，预计很快就能批下来。“医用口罩更紧张，我们要赶紧出上力。”

“目前医用外科口罩和N95口罩是最急需的物资。”湖北省经信厅消费品工业处处长尹传铭说，湖北有两家重点生产口罩的企业——稳健医疗（黄冈）有限公司和枝江奥美医疗用品有限公司。原来两家企业的医用外科口罩日产能一共是38万只，通过帮助企业尽快复产，同时采用其他企业配套、代工等方式，解决企业原来生产欧美标准，在国内无法销售的难题。随着工人陆续返工复工及企业加强内部管理，实际日产能已经达到了60多万只。

海外采购补供给

——企业、协会、个人在行动，面向全球采购口罩、防护服、护目镜等物资

“寻找口罩。”在国内口罩供应紧张的时候，许多人把目光投向了海外采购。

1月29日，中国产业海外发展协会秘书长和振伟收到一则求助信息：“国内防护物资紧缺，能不能借助协会的力量联系海外采购资源？”发信方是一家医药国企的有关负责人，该企业作为工信部指定的海外医用防护物资采购企业，要面向全球采购口罩、防护服、护目镜等医用物资，国内情况紧急，刻不容缓。

得知需求后，协会马上成立工作小组，联系对接海外资源。“我们第一时间联系了上海合作组织、欧亚经济联盟等，通过他们进一步寻找货源，目前已与德国、俄罗斯、乌克兰、波兰、哈萨克斯坦等国家生产和经销医疗防护用品的企业取得联系。”和振伟说。

海外采购不比国内，涉及标准、参数等许多细节问题。为此，企业列出详细的采购需求清单，明确商品细节，协会负责拓宽渠道，一旦有合作意向，再交由企业去具体洽谈。自1月29日以来，协会联系的供货商名录还在不断更新变化中。

前几日，和振伟在朋友圈里发布了联系采购的消息，没想到，从南到北，全国不少省市电话找过来，纷纷发出了协助采购的请求。“在这个特殊时期，大家都紧张忙碌着，跟时间赛跑，出一份力。”和振伟说。

但实际上，海外采购并不是那么简单。据工信部数据，中国是世界最大的口罩生产和出口国，年产量占全球约50%。有进口商向记者介绍，以前中国从海外进口口罩相对较少，因此即便做进出口生意的，对口罩供应方面的情况也不是十分熟悉。加上日标、美标、欧标、韩标，各国标准不一，对接起来确有难度。

和振伟在联系对接中也感到，大型的口罩生产企业还是在国内居多，海外相对来说生产量少一些。不过海外企业大多积极回应，在防护服、护目镜等医用物资方面，也能找到不少可靠产品的补给。

连日来，各方采购力量都在不断使劲。

2月1日上午，中国医药从韩国采购的112万只医用口罩运抵北京，随后装车紧急发往武汉防疫一线，后续来自韩国及其他国家的医用防护物资也将陆续到达。近日，阿里巴巴海外直采的超50吨口罩等医疗物资随着一架架航班抵达上海，医用物资送往多家医院……还有更多的企业、协会、个人在行动。

“缺口罩”有望缓解

——随着产能逐渐恢复，非生产性制约因素消除，口罩供应紧张局面会逐渐缓解

不过，当前仍有不少医院发出物资告急的信息，普通消费者也发现市场上仍是口罩难求。许多药店、连锁超市、便利店口罩仍处脱销状态，一些店家直接在门口贴出“口罩无货”等文字提示。或许不少消费者疑问，为什么国产加进口，口罩还是买不到？现在买不到，何时能有？

工信部有关负责人此前表示，中国口罩最大产能是每天2000多万只。随着疫情蔓延，口罩的需求量爆发式增长。现在连很多偏远农村地区的群众也开始戴上口罩，如果人人都在用，每天还要更换，面对这么强大的刚需，短期内供给跟不上也在情理之中。

受制于春节停产放假，相关生产企业绝大部分工人返乡、原料停供、物流停运。临时召回员工复工复产，乃至紧急扩大产能，要解决资金、工人、原材料供应等一系列问题，客观上需要一个周期。此外，还有多种非生产性因素制约口罩的供给，比如铁路调整部分线路、一些省际交通停运带来的物流配送问题；口罩生产企业所在地陆续出现疫情等。

同时，地方政府纷纷进行大量采购，向外调度的量也在减少。一些生产商向记者介绍，目前N95口罩、医用外科口罩等专业防护装备主要由政府统一征用调度，优先保障疫区、医院和疫情防控重要岗位等需求。一家连锁经营店负责人也向记者表示，现在口罩补货的确有困难。“其实早在春节之前就下了订单，但是疫情来得快，要优先保障疫区和医院供应。”

在千方百计保生产的同时，有关方面也呼吁社会各界正确认识N95口罩的科学使用问题。多位专家提醒，普通人日常防护，不一定要戴N95口罩，一般医用型防护口罩可以阻挡大部分带有病毒的飞沫进入呼吸道，在一些公共场合也够用。

为了减少因排队购买口罩造成的人员聚集、保障市场的有序投放，上海、杭州等市陆续实行预约登记购买或预约登记免费发放口罩的形式。刚刚领到预约购买凭证的上海市民李女士说：“终于能买上口罩了。”

“随着近期口罩产能的逐步恢复，这种紧张局面估计会渐渐缓解。”工信部有关负责人日前表示。