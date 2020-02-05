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疫情肆虐  海归情深

孙亚慧

2020年02月05日09:09 来源：人民网－人民日报海外版

　　这个春节，注定会在不少中国人脑海中留下深刻的烙印。人影稀疏的大街、戴紧口罩步履匆匆的行人，以往热闹的拜年信息中多了不少叮嘱安全、注意防护的内容。

　　这个春节，不少海归没来得及跟家人好好吃顿团圆饭。他们中间，有的是“最美逆行者”、毫不犹豫开赴抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情一线；有的公司业务与疫情防控相关，便开了一个又一个远程视频会议，发挥自身领域专长，尽力支援；而大多数海归，面对武汉以及其它地区发出的急需大量防护物资的紧急求援，充分利用自己的国内外资源，竭尽全力地联系并募集物资、善款，第一时间送往防疫一线。

　　一位留德海归告诉笔者，大年三十晚上，他与妻子忙着分头打电话，都是为了采购、筹集医疗防护物资。俩人一晚上也没说上几句话，直到春节联欢晚会0点报时的时候，才意识到新年已到，连口热乎乎的饺子还没来得及吃。

　　在这个本该千家万户共话团圆的日子，虽然少了面对面的祝福“过年好”，但亲情、友情、对同胞的关爱之情仍是实实在在地留在了大家心里。

　　面对肆虐的疫情，欧美同学会（中国留学人员联谊会）向海内外广大留学人员及留学人员工作者发出倡议，号召广大会员迅速行动起来，第一时间投身、支援疫情防控工作，以形成抗击疫情的合力。上海、浙江、福建、江苏、山东、安徽……各省分会也在积极作为，发动留学人员捐款捐物、为寻找急需的防护物资牵线搭桥。

　　一组组捐赠数字背后，是一颗颗火热的心。

　　“越是在国外待得久，就越发热爱生于斯长于斯的祖国。现在我已回来，当祖国需要我的时候，我的力量虽微薄，但独有一份温热。”这是一位年逾70的“老海归”给笔者的微信留言。得知他在疫情发生的第一时间就以个人名义向武汉捐赠钱款时，我曾想采访他，但先生婉拒，只给我发来了上面的微信留言。

　　在这场对抗疫情的战争里，这段动情的独白，是他，也是许许多多海归心中的话，令人肃然起敬。

(责编：李轶群、许晓华)


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