抗击疫情 海归众志成城

一方有需，八方驰援。

新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，牵动着许许多多留学归国人员的心，他们第一时间行动起来，在重症病房、在防控关卡、在驰援途中、在募捐一线……一切为了生命。

同时，还有更多海归在出力支招，想要再多咬牙坚持一下，想要再多做一些。一个个个体、一点一滴力量，为了同一个目标，汇成了众志成城的坚定力量。

“不控制住疫情绝不收兵！”

“我去武汉的事儿，别告诉咱妈。”曾于意大利锡耶纳大学医院访学的南昌大学第二附属医院副院长祝新根这样叮嘱姐姐。母亲年逾八旬，祝新根不想让她担心。

为驰援武汉抗击疫情，大年初三，江西医疗队紧急组队，祝新根带领医疗队首批138人赶赴武汉，进入武汉市第五医院，准备在该院医务人员的配合下逐步接管重症监护室和3个普通病房，并充实急诊科力量。

采访几小时前，祝新根刚刚结束在核心区重症病房的工作，他与同事们穿着严密的防护服、隔离衣，佩戴帽子、口罩、护目镜、面屏……走路极其笨重，眼前的护目镜容易雾化，医护人员需要克服障碍，准确无误地完成救治动作。

“大年三十前后，我们医院就有不少医护人员自告奋勇报名要去支援武汉”，祝新根对本报记者说，“救死扶伤，医护人员不是挂在嘴上的。面对拯救生命，大家急切地想要在第一时间出一份力”。祝新根是同事们的主心骨，同事在他橘黄色的防护服后背写下了他的名字“祝新根”。

医疗队里不少女性医护人员都有着一头乌黑秀发，但为了避免头发沾染污染源，出征前，她们毫不犹豫地剪掉长发，齐刷刷地变成了齐耳短发。

祝新根看在眼里，既心疼又觉得骄傲，在这危急关头，队员们坚定又勇敢，个个都是好样儿的。

“妈早就知道你去武汉了，她很支持你。”电话里姐姐的话让他一愣。旋即，他明白了自己与母亲不必言说的默契。

“不控制住疫情绝不收兵！”

“病人出院的时候，就是我最开心的时候！”

赵雷的病人主要分布在武汉协和医院本部隔离病房一楼，同时，他还要支援武汉市红十字会医院，前往红会医院查房。这座医院是武汉协和医院的下级医院，自1月22日起与武汉其它几所市属医院一同被紧急整体征收为发热门诊定点医院，收治新型冠状病毒感染的肺炎疑似病例和确诊病例。这其中就包括美国哈佛医学院麻省总医院博士后、现为武汉协和医院感染科主任医师赵雷的十多位病人。

“就目前疫情情况来看，医护人员的数量还是不够，尤其是感染专业和呼吸专业的医生。现在我们有从全国各地赶赴过来支援的医护人员，情况在好转，但还是希望有更多拥有相关专业背景的医生。”赵雷对本报记者说。夜以继日连轴转地救治病患，早成为他与同事以及所有这些日子坚守一线的医务工作者共同的写照。

“病人出院的时候，就是我最开心的时候！”赵雷如是说。

此前，钟南山院士在接受媒体采访时，曾向外界披露，存在1位患者感染14位医护人员的案例，这位患者正是从武汉协和医院转至肺科医院的。赵雷几天前还曾前往武汉肺科医院看望过这位患者，病人生命体征已趋向平稳，虽然在恢复过程中还将面临感染关、肺功能恢复关等重重考验，但此时，这位患者的情况让他有了片刻的欣慰。

“这是我经手过的一位病人，病人本身也备受关注。经过我们广大医护人员、协和医院与肺科医院的接力抢救，患者如今能够达到现在的状态非常可贵。今后虽然还有很长的路要走，但此时此刻，我们觉得欣慰，也感受到了鼓舞。”赵雷说。

赵雷是土生土长的武汉人，这座城是他的家，他得好好守护着。

“这个会就开了10分钟，我们定下了3件事！”

武汉封城了，进出困难，匡明原本想亲自带领工程师前往武汉安装“智云医汇管理系统”的念头落了空。他说，他要是在，他的员工会更有安全感。

2010年在英国剑桥大学获得硕士学位的匡明，于2012年底结束在美国的工作后，回国创立智云健康，致力于搭建一站式慢病服务与健康管理平台。目前，国内已有1000余家二甲、三甲医院与他的团队达成合作，智云健康逐渐成长为国内最大的慢病管理企业之一。

1月25日，大年初一。在获知正式开工建设的武汉火神山医院有安装智云健康平台的需求后，匡明立刻与公司高管进行线上会议。

“这个会就开了10分钟，我们定下了3件事：第一，这个事做还是不做；第二，要是捐，我们捐多少；第三，如果做，我们选谁去做这件事。”匡明对本报记者说。

10分钟后，匡明与团队决定，第一时间向武汉捐赠100台智云一体机、24台平板电脑及相关耗材，负责火神山医院智云系统的安装部署工作。设备在杭州仓库，不少员工早已回家过年，匡明的同事从老家开车又返回杭州，联系对接物流，一天之内就顺利将设备运往武汉。

“大家心情都是一样的，分秒必争，一点时间都不想耽搁。”匡明说。

火神山医院建设过程中，匡明团队的5名工程师就已经在武汉加班加点地进行模拟环境调试。而如今，火神山医院已建成交付，匡明团队的工程师已于2月2日正式将设备运往医院内部，正等待一声令下，进驻医院安装系统。

“时间紧任务重，等到凌晨一定要安装到位！”这是大年初一沈憧棐给公司负责人体测温热像仪安装的工作人员下的“死命令”。

1月25日下午，上海市商务委会同各交通枢纽有关部门，紧急征调巨哥电子人体测温热像仪几乎全部库存和在产产能，用于人群密集场所的人体测温与疫情防控。

留美海归、在普林斯顿大学获得博士学位的上海巨哥电子科技创始人沈憧棐与团队第一时间响应，迅速在上海铁路、机场、地铁等人口涌入点安装并调试好了设备，守护这座城市的安全。

“在此之前，我们已经安装了许多测温热像仪设备。除夕晚上，我们的合作伙伴就前往石家庄，给当地医院安装设备，大年初一又火速赶到北京西站安装设备、进行调试。”沈憧棐对本报记者说。

在上海的许多医院、商场、办公场所、政府机关，沈憧棐的团队都在加班加点、紧急安装测温设备。他告诉记者，接下来，随着上海复工时间临近，安装设备的压力只增不减，但团队员工没有怨言。在这场众志成城的防疫战中，大家都想出一份力！

“团队成员多是‘90后’，都想为抗击疫情做点事儿！”

眼看着年关将至，每天看到各种关于疫情的报道，上海无锋科技创始人吴迪飞坐不住了。

出生于1992年的吴迪飞毕业于美国明尼苏达大学，回国创业深耕电竞泛娱乐产业，公司签约的许多电竞主播都已拥有可观的粉丝数量。2003年非典时期，吴迪飞还在上小学，全家人万分谨慎地对待当时采取的封闭隔离、严控出入的措施。如今，孩童长大成人，面对疫情，他发动公司成员迅速筹集物资，想要用“90后”的方式守护奋战在一线的白衣天使。

“团队成员很多是‘90后’，都想为抗击疫情做点事儿！”吴迪飞告诉本报记者，不仅是他们，公司旗下的许多签约主播也纷纷行动起来，捐赠防疫物资，向自己的粉丝们发出倡议，凝聚群力。

除夕当日，隶属于上海无锋科技的炫石互娱向武汉捐赠10万只口罩，帮助武汉共同抗击新型冠状病毒感染的肺炎。同时，他与团队联合老百姓大药房一起向“收治第一例新型冠状病毒感染肺炎患者”的武汉金银潭医院捐赠医用防护服600套。此后，团队联合创始人“旭旭宝宝”捐赠防护口罩5万只，旗下37名主播捐赠善款共计20万元。

“渠道多是我们海归的优势，防疫物资不够我们就再去筹！能多一些算一些！”