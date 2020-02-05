“云”看病，在线问诊助战“疫”

新型冠状病毒感染的肺炎疫情牵动着每一个人的心。在疫情防控中，为减少交叉感染的风险，国内许多医院推出网上医疗服务，医生在线为患者提供免费咨询服务。与此同时，众多互联网公司也纷纷行动起来，推出在线问诊页面进行答疑，避免为一线医疗资源带来更大压力。

医院启动“线上问诊”

冬季本就是流感高发季，疫情发生以来，有些患者一出现身体发热的症状，就开始担心自己是否感染肺炎，涌入医院发热门诊，这实际上反而增加了交叉感染的几率。

新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生后，华中科技大学同济医学院附属同济医院在其官方App（移动应用程序）“掌上同济”和官方微信公众号都开通了“发热门诊”在线问诊功能，患者可以与医生通过网络“面对面”交流问诊。上线首日，近400位同济专家接诊，问诊患者达万余人次，目前在线门诊量累计超过4.1万余人次。与此同时，通过与腾讯新闻展开合作，腾讯App健康频道也对同济医院“新型冠状病毒感染的肺炎免费在线问诊”服务予以重点推介，推介上线后仅1天，访问量就增至92万。

事实上，在全国各地，众多医院都推出了发热症状的在线咨询门诊。

在安徽，中科大第一附属医院开通网上免费发热门诊，十余位资深专家免费提供线上问诊服务，患者可借助图文或视频问诊的方式与医生交流。在浙江，宁波云医院平台也在第一时间启动新型冠状病毒感染的肺炎免费咨询服务，平台上来自各级医院呼吸科、内科等近6000名医生都加入线上免费咨询的队伍。在云南，昆明医科大学第一附属医院联合中国移动云南公司共同推出免费问诊平台，通过医院官方微信公众号即可进入，可选择相应医疗专家进行线上交流。

同济医院院长王伟认为，“居家隔离+网络问诊”的模式能够有效阻断传染源，减少不必要的交叉感染，舒缓患者紧张情绪，也可以有效调动现有的医疗资源，方便群众就医。

互联网平台“远程驰援”

除了医院自有平台之外，不少互联网平台也迅速推出在线问诊服务，为用户开展义诊。

1月24日，支付宝联合阿里健康上线义诊服务。在支付宝端口“抗击新冠肺炎专题”页面中设有在线问诊、送药上门、爱心捐助、防疫答题等多个界面，实时在线为用户提供帮助。同时，其问医通道开设了湖北省用户专享通道，优先向湖北居民提供咨询服务。

微医互联网总医院也上线“抗冠专区”，截至2月3日，共有1.7万余名医生累计提供在线咨询超92万余例。同时，平安好医生、京东健康、微博等众多知名平台纷纷行动起来，开通线上问诊，缓解医院接诊压力的同时也有效降低了患者盲目奔向医院、交叉感染的风险。在丁香园互联网医疗平台上，患者平均15分钟就能获得问诊专家的回应，从而科学评估自身状况。

新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，网络上一些存在误导、并不规范的“防范”“治疗”信息频频出现，有些存在谬误的防范信息甚至反而会伤害自身健康。医疗专家表示，众多互联网企业及时推出在线咨询平台，可以通过大量来自全国各地专业医疗机构的医生资源，为用户提供可靠的相关信息，击破披着“防范”外衣的谣言。

“疫情地图”加速信息公开

在防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情战场上，众多互联网公司充分利用自身的平台优势，汇总公开各类相关信息，及时发布权威信息、澄清谣言，方便公众了解疫情最新情况。

疫情发生后，“丁香医生”微信公众号首先上线疫情地图，公布确诊病例、疑似病例、治愈病例等情况。同时，设置实时播报界面，各地疫情的最新通报、应对的具体措施都在第一时间对外公布。百度等公司也上线疫情地图，及时跟进信息。

近日，“新型冠状病毒感染的肺炎确诊患者同行程查询工具”引发关注。查询工具从人民日报微信公众号即可进入，由360集团与成都无糖信息技术有限公司合作联合开发上线。查询系统内，用户输入自己的行程日期、车次与地区，就能查询到是否与确诊患者同行，覆盖飞机、火车、地铁、长途汽车、公交车、出租车、轮船等众多出行工具。

此外，在微信“看一看”界面，置顶话题“肺炎疫情实时动态”及时更新各类疫情信息。同时，微信内多个入口都可打开“发热门诊地图”界面，帮助发热患者查找就医门诊。百度地图、高德地图等App应用都已上线“发热门诊”功能，信息持续更新，覆盖全国百余个城市。在这场疫情防控阻击战中，汇聚群力，众志成城，多方驰援，每一份力量和支持都拥有非同寻常的意义。