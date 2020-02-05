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火神山医院收治首批患者

雷神山医院即将交付使用

2020年02月05日09:08 来源：人民网－人民日报

人民网武汉2月4日电  （鲜敢、汪学潮）2月4日上午9时许，首批患者陆续从武昌医院、汉口医院等多家定点医院转入武汉火神山新型肺炎专科医院，标志着这所专科医院开始收治新型冠状病毒感染肺炎的确诊患者。患者由救护车直接送达1号病房楼外，再由医护人员用轮椅和医用平车转运到病房。大部分患者状态稳定，可自行下车，有些还能与医护人员短暂交流。现场医护人员接到患者后，都会对他们道一句“加油！”待所有患者下车后，他们还要对救护车进行消毒清洁。

据悉，火神山医院作为专科医院，将集中收治新型冠状病毒感染的肺炎确诊患者，医疗区编设床位1000张，共设置19个病区单元，拥有1400名医护人员，包括联勤保障部队所属医院抽组的950人和先期抵达武汉的陆军军医大学、海军军医大学、空军军医大学3支医疗队450人。主要是从呼吸、传染、消化、防疫、放射、营养、重症救护等科室挑选的技术骨干。

军队支援湖北医疗队队员们集结到武汉，放下背囊就立即赶往火神山医院，扎实做好收治患者的各项前期准备工作。各科室骨干进入医疗区熟悉工作环境、设计工作流程，和工程技术人员一起调试测试设备，联通信息化系统。医院为进一步提升救治质量，对首批进入病区展开工作的医护人员，进行了严格细致的感控防护培训和考核。

火神山医院政委原华表示，我们坚决贯彻党中央、中央军委和习主席的决策部署，不负重托、不辱使命，全力以赴、争分夺秒，坚决遏制疫情蔓延势头，坚决打赢疫情防控阻击战。

《 人民日报 》（ 2020年02月05日 02 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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