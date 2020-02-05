孙春兰强调 与时间赛跑打好武汉疫情防控阻击战

新华社武汉2月4日电 （记者胡浩、赵文君）为深入贯彻落实习近平总书记在中共中央政治局常委会会议上的重要讲话精神，连日来，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰率中央指导组督促指导武汉等地进一步完善和加强防控措施，狠抓源头把控，坚决做到应收尽收，切断传播途径，分秒必争打赢武汉疫情防控阻击战。

指导组来到武汉市疫情防控指挥部，了解分类集中收治隔离工作的落实进展，现场解决存在问题。孙春兰强调，要深入贯彻习近平总书记重要讲话和中共中央政治局常委会会议精神，落实中央应对疫情工作领导小组各项部署，坚持全国一盘棋，同时间赛跑、与病魔较量，坚决遏制疫情蔓延势头。湖北省特别是武汉市是全国疫情防控重中之重，要把疫情防控作为当前最重要工作来抓，采取更加果断有力措施，严格对确诊患者、疑似患者、发热患者和密切接触者分类集中收治隔离，充分发动各级组织和广大群众，打一场群防群控的人民战争。

在指导组推动下，武汉市立即着手将会展中心、体育场馆等改造为“方舱医院”，已经改造成的3家“方舱医院”新增3800张床位，用于集中收治轻症患者。国家紧急抽调来自20个省大型三级综合医院的医学救援队、3个移动P3实验室和2000名专业护理人员，今天全部抵达武汉，明天开始收治患者。今天上午，孙春兰到正在进行改造的“方舱医院”实地考察，要求抓紧做好救援队进驻前的各项准备工作，科学合理设置不同功能区，做好生活医用垃圾处理，避免交叉感染。她还来到一处集中隔离观察密切接触者的宾馆了解情况，要求切实解决好隔离观察人员的看护治疗、生活保障等问题，加强心理疏导和人文关怀，叮嘱医护人员、基层干部、社区工作者、志愿者做好自身防护。

《 人民日报 》（ 2020年02月05日 02 版）