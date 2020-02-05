让党旗在防控疫情斗争第一线高高飘扬

疾风知劲草，烈火炼真金。在防控新型冠状病毒感染肺炎疫情这个没有硝烟的战场上，广大党员干部挺身而出、英勇奋斗、扎实工作，以实际行动践行初心使命，鲜红的党旗在防控疫情斗争一线高高飘扬。

主动请缨——

奔赴抗疫一线

沙哑的嗓子，疲惫的双眼，广西南宁市第四人民医院护理部副主任龚贝贝每天奔走在病区和办公室之间，协调解决隔离病区护理人员防护用品、患者衣食起居物资等各种问题。一天下来，光是接听电话就有200多个。“工作很难，但必须迎难而上。我是党员，又是干部，必须勇于担当、责无旁贷！”

南宁市第四人民医院作为市级定点收治医院，广大党员干部积极主动投入到疫情防控工作第一线。重症医学科副主任、党员陆宁从接诊第一个疑似感染病人开始，连续奋战48小时不眠不休，刚轮换下来，听到患者增多的消息，又毅然返回工作岗位。

“我是共产党员，申请加入疫情抗击一线”“我是共产党员，坚决冲锋一线、不负人民”……这是医院各支部党员递交的请战书。他们中有参加过抗击非典的“老兵”，也有刚工作几年的新人。

近日，河北省中医院4名援鄂医疗队员全部向医疗队党总支递交了入党申请书。“我作为重症组一名护理人员抗战在一线，为救治新型冠状病毒感染肺炎患者，奋不顾身，不胜不归。”这是杨亚茹在入党申请书中的铿锵誓言。她是这样说的，也是这样做的。杨亚茹是4名队员中第一个下临床的。在武汉市第七医院重症医学科，她看护的都是确诊的危重症患者。因为身上的防护服是一次性的，每上一次厕所都要换掉，为了节省物资，她不敢喝水。

剪掉长发的女孩肖思孟说：“在我身边，有很多党员严格要求自己，拼命工作。作为一名90后，我志愿加入中国共产党。这里有全国各地的医务人员前来支援，相信在大家共同努力下，一定会早日战胜疫情！”

网格巡查——

筑牢基层防线

早7时，浙江宁波慈溪周巷镇大古塘村全体村干部又开始了新一天的网格巡查工作。“我们村面积广、路口多，眼下企业又要复工，最近两天回村的外来务工人员越来越多。”村党支部书记张永新告诉记者，大古塘村防疫工作压力大，必须尽快完成人员的信息录入。张永新组织成立疫情私家车广播宣传队，配备大喇叭，“信息登记到哪，就把疫情宣传信息送到哪。”

“近几日，外来人员出现返甬小高潮。”鄞州区姜山镇顾家村村支部书记周爱富拿着喇叭在每个自然村巡逻，顾家村外来人口较多，疫情防控任务艰巨，“全村近期将有1200多名外来人员陆续回来，我们将进行分层管理，党员干部带头对出租房人员进行核对，并做好‘房东管房客’工作。”

在上海，一张照片在很多人的朋友圈里刷了屏，照片配文：“这是一位居委干部的手，敲门敲的。”这位敲门把手敲破皮的居委干部，是静安区南京西路街道陕北居民区党员社工沈怡敏。走街串巷、上门走访，宣传疫情防护知识、排摸户数人员情况。接到防控疫情任务以来，沈怡敏就没休息过。返沪居民要及时登记，这家的阿婆、那家的爷爷要重点关心，都挂在她心头。

在重庆璧山区璧兰河一号小区门口，作为志愿者，党员张文秀正在测量进出人员体温。连日来，璧山区充分运用党建引领小区治理，加强社区防控。小区党支部成员朱开勇从年初一开始，就忙着联系采购物资。2月1日一大早，得知购买的物资到货后，朱开勇立即开车前去装运。一个小时后，朱开勇就将物资交给物业管理人员，并且登记造册，保障小区的正常工作开展。

在绥满高速（G10）牡哈段哈尔滨收费站出口前的体温监测点，哈尔滨市公安局香坊分局哈阿公安检查站中队长王珅正和同事引导车辆有序停靠。“每天24小时保证在岗警力40人，日均需要协助医务人员对5000余台次7座以下小型客车驾乘人员进行体温监测。”目前，黑龙江全省组织系统及12万基层党组织、230万名共产党员全面进入“战时”状态，充分发挥战斗堡垒作用。

加班加点——

生产应急物资

2月1日，广州白云山陈李济“杨殷”红色党员突击队的队员们，已经忙碌在自己的工位上。 1月24日，除夕当天，车间全体党员及一线生产员工就主动放弃休假，加班加点生产指定应急药品。大年初七，车间党委又向基层党组织和全体党员发出支持生产的倡议。党员们纷纷在每个党支部微信群接龙响应，踊跃报名，团员、非党员知道消息后也纷纷表示“若有需要，随时顶上”。两个小时就收到110人报名。

疫情暴发后，广药集团率先提出“两不两保”，即不提价、不停工和保证产品质量、保证公益为上，要求所辖二三级单位尽一切能力、不计成本，确保抗病毒类药品、抗菌消炎药品、消毒感控产品的生产、储备和供应。

“希望能为防疫工作尽一份力。”在山西神农龙丰医药公司口罩自动生产线上，点装工李琳对记者说。1月30日，高平丹阳橡胶制品公司组织党员骨干突击队，用不足两天时间，开展工人培训、协调技术人员、组织设备调试、采购原材料，紧锣密鼓，成功试生产出首批产品。同时，高平市政府又紧急协调，由神农龙丰公司外购回一条口罩自动生产线和大批原料。两条生产线正式投产后可日产口罩10万只。

（本报记者庞革平、李纵、张腾扬、窦瀚洋、曹玲娟、崔佳、刘新吾、郝迎灿、罗艾桦、付明丽、毕京津）

《 人民日报 》（ 2020年02月05日 02 版）