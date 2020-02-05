应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情，社区防控是第一道防线。

武汉各社区党员干部和志愿者，成为这道防线上的“战士”。他们的身影出现在城乡的各个角落，在防控疫情的紧要关头，他们与广大人民群众一起，构筑起群防群治的严密防线。

八天八夜不回家：疫情来袭，党员冲锋在前

“书记，你要想想办法，保护大家啊！”大年三十，38岁的武汉市汉阳区龙阳街芳草社区书记杜云面对的，是一群尽心尽力的社区工作人员。就在前一天，1月23日，武汉宣布关闭所有离汉通道，而此时，芳草社区的消毒水、口罩几乎消耗殆尽。

芳草社区是2018年底成立的新社区，共有3846户居民，人员复杂。杜云心里清楚，如果产生恐慌，社区防控的第一道防线恐怕要出岔子。

大年初一一大早，杜云四处打电话筹集防疫用品，一圈电话打下来，终于买到2000个口罩。但口罩还是不够，消毒水也缺。杜云干脆开上车，一家一家药店问，一个一个诊所找，跑了一天，终于买到了10多瓶消毒液。下午6点返程回家时，又遇上交通管制，等她到家时，已是次日凌晨1点……

社区对3846户居民展开拉网式排查。“之前大家跑得勤，掌握了第一手资料。”杜云说，社区网格员对楼栋里的党员、孤寡老人、小孩、志愿者等人员情况都做了统计，帮了大忙。

光靠社区干部人手不够，还须积极发动社区党员、志愿者、居民群众一起并肩作战。“我们社区，有老党员主动请战，有志愿者争当专车司机，有医务工作者组成网上专业咨询服务队。”杜云说，“党员干部带头参战，人心稳了，工作好做了。”两天时间，大家把全部居民情况都排查了一遍。

疫情来袭，唯有众志成城。在武汉市东西湖区长青街二大队，1月23日以来，党支部书记范胜华8天8夜没回家，带领二大队全体工作人员、志愿者战斗在一线，全身心投入防控疫情工作，守护社区近8000名居民的健康。

“抗击疫情，我们是坚守前线的战士，是战士就不能做逃兵！”范胜华这样给大家鼓劲儿。二大队有居民2677户7866人，工作任务重、压力大，社区工作人员全天候连轴转。

“你们不要紧张，要相信党和政府，不要出门，有什么需要第一时间给我们打电话。”辖区里有不少空巢和孤寡老人，范胜华送去口罩、消毒液等防疫用品，嘱咐他们不要出门，有事及时联系。

疫情来袭，共产党员冲锋在前。在武汉市东湖高新技术开发区龙泉街道社区，腾龙小区物业公司党员代表和入党积极分子30多人组成“红色跑楼团”，将爱心蔬菜挨家挨户送到居民家门口。不到3天，就为小区900多户居民送去5000多斤蔬菜。

在武汉市洪山区洪山街井岗社区，党员逐一“结对”帮助发烧居民，随时跟踪病情，了解医疗、生活用品需求，提供精准服务。“一个党员就是一面旗，一个支部就是一座堡垒。我们要让老百姓看到党员、依靠支部。”井岗社区党支部副书记蔡桂芬说。

24小时轮守：群防群控，筑牢第一防线

一张简单的办公桌，一张简陋的床，记者见到武汉市江汉区民意街多闻社区党总支书记田霖时，他正在24小时值班室里填写居民登记册。前一天晚上，一位持续发热的居民感到呼吸急促，被紧急送医，他正在更新信息。

多闻社区是一个以老旧小区为主的社区，户籍人口4007人，常住人口约5000人，流动人口多。然而，整个社区只有8名网格员，人手严重不足，怎么排查？那就线上线下一起上！

1月28日起，社区干部就根据社区名册挨家挨户打电话，同时通过微信群、微邻里平台等方式进行线上排查。电话打完，还要入户排查。网格员要搜集居民发热后是否就诊、在哪就诊以及医院检测报告等信息，并按时上报。“登记册也会定时更新，不断完善和精确信息数据，更好掌握社区动态。”田霖说。

“截至2月1日晚10点，共排查登记3例确诊人员，35例发热人员。”田霖翻开登记册，每一个登记在册的居民都按照发热症状的程度，标上了红、黄、蓝、白四种颜色，一目了然。

田霖介绍，红色代表最严重，白色代表已经没有发热症状。根据居民的不同身体状况，社区会采取不同的应对措施，“比如家庭周边的隔离范围、楼道里的消毒频率、跟踪关注身体状况的密切程度等。”

社区老年人多，防范意识较弱，为加强宣传，田霖带着网格员，走街串巷小喇叭、社区广播大喇叭、社区消防车改造的流动喇叭一起上。为应对突发情况，田霖带着社区干部24小时轮班值守，随时接听电话，应对突发情况。

田霖一天要接上百通居民打来的求助电话。有的需要代买口罩，有的着急打听疫情，还有一些因为焦虑恐慌打来的。

社区里有一位60多岁的婆婆，与儿子相依为命，儿子被确诊患上新型冠状病毒感染的肺炎，田霖成了老婆婆的倾诉对象，常常电话一打就是半个多小时。“不管群众提什么要求，只要我们能做的，就尽力去做，让社区居民感到安心，让患者和家属感到温暖。”田霖说。

第一道防线不容有失，社区干部必须冲上一线。每天一早，武汉市武昌区紫阳街梅隐寺社区党总支书记陈睿都会带领社区几名网格员，逐户上门宣讲防疫知识，手把手教一些老年居民如何戴口罩。

“我也知道危险，但如果不这么做，始终不放心。”陈睿说，前几天居委会组织志愿者，配合环卫工人对小区的卫生死角作了彻底清理。1月25日开始，社区每日在公共区域喷洒消毒液。

在武汉，陆续有一些社区干部因为过度劳累病倒，下沉到社区的帮扶干部、民警和环卫工人等成了社区工作的补充力量。

“阻止医护人员将你母亲转送到发热门诊，你这样做涉嫌违法。”1月27日晚，东湖高新区一名女子与医护人员吵了起来，社区工作者不在场，正在巡逻的九峰街派出所副所长曹奕立即上前制止。问明情况后，曹奕对家属做了普法宣传，并想办法打消患者顾虑。

记者在多个社区入口发现，戴着“红色物业”或者志愿者袖章的工作人员拿着红外线体温枪，为每一个进入社区的人测量体温，一旦发现发热病人，立即送去医疗卫生中心作进一步检查。

送药送菜上门：危难时刻，更显为民本色

打开门窗，把饭菜摆在桌上，梁光明又拿出体温计，给7岁的罗小小量了一下体温才放心。

梁光明是武汉市江岸区大智街吉庆社区合兴里小区网格员，1月29日罗小小的妈妈罗娟因发热隔离以来，他每天都把三餐送上门来。

从贵州来武汉打工的罗娟，一个人带着孩子在合兴里住了4年。生病后，罗娟犯了愁：孩子一人在家，无人照料怎么办？

社区居委会在排查发热病人时了解到这一情况，立即将罗小小纳入重点照顾对象，安排张梦丹和梁光明两个网格员轮流上门送饭。考虑到孩子的需要，还专门在盒饭外加了牛奶和零食。

“关键时候，社区工作者必须挺上前，让居民们感受到基层党组织的温暖，让他们安心生活。”吉庆社区党总支书记杨杰说，目前社区25名社区工作者和4名下沉到社区的帮扶干部全部上岗，每日排查并安排发热病人就诊，为孤寡老人、疑似感染的病人、无人照顾的孩子以及行动不便的残疾人送饭送菜送药，社区居委会24小时有人值班。

距离吉庆社区不远的台北街桃源社区是一个老旧社区，65岁以上居民占了一大半。连日来，社区党总支书记胡郡艳不曾离开岗位半步，只要居民发来求助信息，她立马带人去处理。

“现在是非常时期，我们每个人都特别累，但也经常被居民感动。”胡郡艳说，2月1日在酒店集中隔离的几位居民需要连花清瘟胶囊，社区工作者跑了几个药店都买不到，十分着急。居民朱健获知此事，立即出门，在很远的一家药店排队两个多小时，买回了药。

“朱健的爱人也有发热症状，正在居家隔离，他特别理解我们的工作。”胡郡艳说。

社区肩负着疫情防控关口前移的重任，是群防群控的“第一道关口”。对需要送往发热门诊和定点医院进一步检查治疗的居民，社区要及时帮助预约就诊，并负责协助转运。汉阳区江堤街江欣苑社区党委书记胡明荣说：“我们一定要牢牢守住这个阵地，当好居民们的守护人。”

“有一次，一位居民因为家人生病又住不了院，骂了我足足20多分钟，事后又来找我道歉。”胡明荣说：“病人家属担心、焦虑总得有个发泄口，她骂我是因为没把我当外人。”

胡明荣和社区工作者一起为居民送菜送药，“他们隔着门缝瞟我一眼，都会心安一些。”

“武汉1287个社区都把阵地守住了，抗击疫情就能更快取得胜利。”胡明荣说。

《 人民日报 》（ 2020年02月05日 01 版）