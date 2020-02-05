沐浴政策东风，曾经贫困的村子变得环境优美、生态宜居；依托红色旅游资源，当地村民实现了在家门口就业……孙观发一家所在的江西于都县梓山镇潭头村的蝶变，是革命老区打赢脱贫攻坚战的一个缩影，见证着共产党人“千方百计让老百姓都能过上好日子”的不变初心。

革命老区大多是集中连片特困地区，能不能如期脱贫摘帽，事关全面建成小康社会的成色。近年来，帮扶政策加快实施，老区人民艰苦奋斗，上下合力，让无数个潭头村拔掉了世代贫困的穷根。事实证明，只要提高精准扶贫的效率，激发脱贫攻坚的内生动力，就能让脱贫的梦想照进现实。

习近平总书记强调，“脱贫攻坚已经进入决胜的关键阶段，各地区各部门要再加把劲”。锚定“一个都不能少”的目标，以时不我待的紧迫感抓好落实，我们就一定能让老区人民的生活“芝麻开花节节高”，一天更比一天好。

《 人民日报 》（ 2020年02月05日 01 版）