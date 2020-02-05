疫情防控是一项系统工程，坚持全国一盘棋，统筹兼顾、协调联动，才能打赢这场疫情防控的总体战。

“疫情防控要坚持全国一盘棋”，在2月3日的中央政治局常委会会议上，习近平总书记指出“各级党委和政府必须坚决服从党中央统一指挥、统一协调、统一调度”，强调“各地区各部门必须增强大局意识和全局观念”，要求“各项工作都要为打赢疫情防控阻击战提供支持”，为做好下一步疫情防控工作、赢得这场严峻斗争的伟大胜利指明了努力方向、提供了重要遵循。

这次疫情发生以来，党中央高度重视，习近平总书记亲自部署、亲自指挥，中央政治局常委会两次召开会议进行专题研究，中央应对疫情工作领导小组多次开会研究部署疫情防控工作，中央指导组积极开展工作。在党中央统一领导、统一指挥下，各地各部门各司其职、协调联动，紧急行动、全力奋战。全国各地调派医务人员，迅速集结、驰援武汉；建设者日夜奋战，迅速建成武汉火神山医院；军队高效投送疫情防控物资，抽组医护人员参加医疗救治；企业加班加点生产，疫情防控物资全国统一调度。正如世界卫生组织总干事谭德塞评价的，“中方行动速度之快、规模之大，世所罕见”。这充分证明，坚持全国一盘棋，调动各方面积极性，集中力量办大事，是我们国家制度和国家治理体系的一个显著优势，也是我们打赢疫情防控阻击战的重要法宝。

坚持全国一盘棋，首先就要加强党中央集中统一领导，坚决服从党中央统一指挥、统一协调、统一调度，做到令行禁止。各级党委和政府要增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深刻认识做好疫情防控的重要性和紧迫性，坚定不移把党中央各项决策部署落到实处。要把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话、重要指示精神和党中央决策部署上来，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，按照党中央的部署和要求压实各自疫情防控责任，做到守土有责、守土担责、守土尽责。

疫情防控是一场阻击战，也是一场总体战，各地区各部门必须增强大局意识和全局观念。疫情防控是当前最重要的工作，面对这场不能输的战斗，各地区各部门必须自觉从大局看问题，把工作放到大局中思考、定位、摆布，做到正确认识大局、自觉服从大局、坚决维护大局。各地区各部门要坚决服从中央应对疫情工作领导小组及国务院联防联控机制的指挥，采取举措既要考虑本地区本领域防控需要，也要考虑对重点地区、对全国防控的影响。始终坚持以大局为重、以全局为先，才能体现出全国一盘棋的制度优势，汇聚起抗击疫情的强大合力。

“积力之所举，则无不胜也”。疫情防控不只是医药卫生问题，而是全方位的工作，各项工作都要为打赢疫情防控阻击战提供支持。从做好春节后返程疫情防控，到强化社区防控网格化管理；从确保居民生活必需品供应，到处理疫情防控中出现的各类矛盾和问题；从做好宣传教育和舆论引导工作，到支持和组织推动各类生产企业复工复产，做好这每一项工作，都是在为疫情防控的大局、全局服务。疫情防控形势不断变化，各项工作也不断面临新情况新问题，要密切跟踪、及时分析、迅速行动，坚定有力、毫不懈怠做好各项工作。

上下同欲者胜，同舟共济者赢。过去，面对洪水、地震、非典疫情、国际金融危机等的考验，我们坚持全国一盘棋，形成强大合力，总能履险如夷、化危为机。今天，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，集合人力物力财力，凝聚各方面智慧和力量，上下同心、众志成城，我们一定能够打赢这场疫情防控阻击战，守护好人民群众生命安全和身体健康。

《 人民日报 》（ 2020年02月05日 01 版）