泰国联合用药治愈一例新型冠状病毒感染者

据新华社曼谷2月3日电 （记者汪瑾、任芊）据泰国公共卫生部官网2日发布的消息称，一名新型冠状病毒感染者在泰国接受抗流感病毒药和抗艾滋病病毒药的联合用药后，48小时内病情转好，随后的新型冠状病毒检测结果为阴性。该患者的医疗团队强调，尚不能确定这种治疗方案适用于所有患者。

据泰国媒体此前报道，这名70多岁的新型冠状病毒感染者来自中国武汉。曼谷Rajavithi医院的医疗团队对其使用联合用药方案进行治疗，用药包括抗流感病毒药奥司他韦及抗艾滋病病毒药洛匹那韦和利托那韦。用药48小时后，病人病情好转，新型冠状病毒检测结果为阴性。

医疗团队强调，这种用药方案可能并不适用于所有新型冠状病毒感染者，有一名病人接受同样疗法，却出现过敏反应。因此，未来还需要做更多研究，以确定这种联合用药方案能否成为一种标准治疗方法。

截至目前，泰国共确诊19例新型冠状病毒感染病例，其中8人已治愈出院。

《 人民日报 》（ 2020年02月05日 16 版）