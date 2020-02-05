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疫情防控需要基层力量

桂从路

2020年02月05日09:06 来源：人民网－人民日报

疫情防控是对国家治理体系和治理能力的一次实战检验，也是广大党员干部践行初心使命、体现责任担当的试金石和磨刀石

开展疫情防控，必须把方案想得更周密些，让防控措施落实得更有力些

面对新型冠状病毒感染的肺炎疫情，全国上下全力投入疫情防控工作。在湖南省临武县南强镇，乡镇党员、派出所民警、医务人员以及村委党员等60多人，成立3个临时支部委员会，对进出车辆进行严查；在安徽省舒城县五显镇，近百名乡镇、村工作人员取消休假全员上岗，挨家挨户宣传防疫知识……在这场没有硝烟的战斗中，广大基层工作者挺身而出，奋战在疫情防控第一线，为打赢疫情防控阻击战贡献力量。

基层工作者身处联防联控的末端，又是直面潜在病患的前端，肩负的压力不小、付出的努力也不小。在我们身边能够看到，大批的镇村干部、民警、社区工作者等等，坚守在自己的岗位上。他们不畏艰险、辛勤付出，为的是守护千家万户的平安。

什么是初心使命？什么是责任担当？就是在关键时刻能够拉得出、冲得上。疫情防控是对国家治理体系和治理能力的一次实战检验，也是广大党员干部践行初心使命、体现责任担当的试金石和磨刀石。各级党组织和党员干部行动起来，组成坚不可摧的战斗堡垒，筑牢防控体系，动员防控力量，执行防控措施，正是我们制度优越性的体现，也让我们对打赢这场疫情防控阻击战充满信心。

当前，无论是建立健全区县、街镇、城乡社区等防护网络，还是做好疫情监测、排查、预警、防控等工作，基层一线在联防联控上取得的成绩是扎实有效的，疫情防控的大网正在不断织密织牢。但也要看到，面对疫情，还远没有达到歇脚喘气的时候。开展疫情防控，必须把方案想得更周密些，让防控措施落实得更有力些。比方说，人口流动频繁地区如何将防控措施落实到户、到人，如何保障普通群众的健康需要和正常生活，等等，依然需要基层治理者拿出更多智慧、下更大力气。

在疫情防控的紧要关头，中共中央印发的《关于加强党的领导、为打赢疫情防控阻击战提供坚强政治保证的通知》，要求各级党委（党组）激励引导广大党员、干部特别是领导干部在疫情防控斗争中挺身而出、英勇奋斗、扎实工作，经受住考验，切实做到守土有责、守土担责、守土尽责。国家卫健委也发布了《关于加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情社区防控工作的通知》，要求街道（乡镇）和社区（村）实行网格化、地毯式管理，确保各项防控举措得到切实落实、不留死角。不讲价钱、不打折扣把各项要求落到实处，就一定能凝聚起疫情防控的强大力量。对此，广大基层工作者义不容辞、使命在肩。

执守一线，压力更大，风险更多。基层工作者也要格外注意自身安全、做好防护工作。对于普通群众来说，需要对疫情防控的各项举措，给予更多理解、支持和配合，一起做好疫情防控这项当前最重要的工作。

《 人民日报 》（ 2020年02月05日 05 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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