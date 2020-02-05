“精准复工”值得借鉴

随着春节假期的结束，返程人流增加，随之而来的就是各单位陆续复工上班，人群流动逐渐频繁。当前正处于疫情防控关键期，面对可能出现的大规模交叉感染风险，各方都在积极应对。

近日，上海、北京等地在延后春节假期的基础上，先后出台了“精准复工”规定：假期内，疫情防控、城市保障、群众生活必需、重点项目建设及其他涉及国计民生等必需行业，应安排职工正常上班，一般企业在2月10日开工。广东则规定，本地有关企业若在2月9日前提前复工，需要向当地疫情防控指挥部申请报备。中央已经明确，同意湖北省春节假期适当延长。这些及时出台的政策，尽最大可能地平衡了民众健康防护和有疫情城市正常运转的需求，值得更多地区效仿借鉴。

无论是从社会职能出发，还是对企业和个人而言，尽快有序复工、实现企业正常运营，从而推动社会正常运转，都有着积极的现实需要。但在疫情防控处于关键期的当下，民众加强防护、适当隔离，仍是决胜抗疫的关键，理应分清轻重缓急，警惕“欲速则不达”。

各城市在陆续保障重点企业复工的同时，更需要全国一盘棋，理顺上下游生产关系。在分工高度精细化的当今社会，“时间就是生命”，确保各生产环节无冗余拖滞地快速配合，才能为抗疫尽到最大努力。

在各家复工的重点企业内部，依然可以对关键岗位及流程作进一步梳理，积极开启人力资源的“节能模式”，确保主力生产调度、保障机构率先运行，非紧迫工作岗位机动运行，党员干部率先垂范，积极发挥示范引领作用。在生产过程中，需高度注意职员隔离保护，优先集中目前还较为稀缺的防护用品供生产一线员工使用，杜绝生产过程中出现交叉感染状况，让复工的职工能够安心投入到工作中去。

目前，疫情形势仍然严峻复杂，通过春节10天假期，已经有效地遏制了病毒进一步大规模传播。这是一场看不见硝烟的战争，越是重压当前，越需要我们心存乐观、笃定前行，同时也需要我们开启“绣花”般的精细化治理模式，小心预判、谨慎应对各种可能存在的风险，确保战役取得胜利。

（摘编自2月3日《经济日报》）

《 人民日报 》（ 2020年02月05日 05 版）