同舟共济，汇聚疫情防控强大合力

全国上下“拧成一股绳”，齐心协力汇聚起打赢这场战役的强大合力

正是因为有这样众人拾柴、涓滴汇海的中国力量，才让我们更加坚信疫情防控阻击战一定能打赢

千千万万人汇聚起来，就能形成战胜一切艰难险阻的强大合力

越是困难时刻，越能见证守望相助的真情；越是紧要关头，越要凝聚同舟共济的力量。当前，新型冠状病毒感染的肺炎疫情牵动着所有人的心。2月3日，中共中央政治局常务委员会召开会议，习近平总书记强调，疫情防控不只是医药卫生问题，而是全方位的工作，各项工作都要为打赢疫情防控阻击战提供支持。

这些天来，面对疫情，全国人民心手相牵，充分彰显出同舟共济、共克时艰的强大力量。“国有战，召必回，战必胜！”疫情发生以来，全社会的医疗力量迅速整合，无数医护人员放弃休假，在最危险的地方坚守；来自全国各地的6000多名医护人员向着武汉进发，不少人是在年夜饭的餐桌上和家人告别的。一封封请愿书、一个个红手印、一张张坚毅的面孔，带给人们无尽的敬佩与感动。当前，武汉市广大医护人员坚守岗位，奋战在抗击疫情的第一线，正是他们不避险、不畏难，激励着人们共同战胜疫情的斗志。

疫情就是命令，防控就是责任。在医院这个战场之外，还有不计其数的人们，在物资保障、科研攻关、民生供应、基础预防等多方面全力以赴，与疫情竞速。日前，可容纳1000张床位的武汉火神山医院顺利交付使用并正式收治病人。数千名建设者日夜鏖战、克服重重困难，这座医院从开工到交付使用历时10天左右。令人惊叹的速度背后，是一名名建设者日夜兼程的辛勤付出，是各部门、各企业紧急调度、积极配合、相互支持的高效行动，是中国人民众志成城、齐心协力战胜疫情的坚定决心。全国上下“拧成一股绳”，齐心协力汇聚起打赢这场战役的强大合力。

近些天来，我们共同见证了全国各地爱心汇聚形成的暖流，也振奋于各行各业筑牢“责任防线”的坚实举动。浙江湖州83岁的林大爷靠回收废品为生，却为抗击疫情捐了1万块钱，在捐款时还不断强调“不要写我名字，也不要报道我”；春节假期，不少基层干部一接到通知就立即返回岗位，从宣传防疫知识，到加强对流动人员的疫情监测、防控，为构筑群防群治的严密防线贡献着自己的力量……一名坚持为医院送餐的武汉外卖小哥这样说道，“武汉没有电影里的超级英雄，但是有普普通通的这么一些人，他们是了不起的武汉人”。正是因为有这么多普普通通的中国人，正是因为有这样众人拾柴、涓滴汇海的中国力量，才让我们更加坚信疫情防控阻击战一定能打赢！

习近平总书记强调，“紧紧依靠人民群众坚决打赢疫情防控阻击战”。疫情防控关系着每个人的生命健康，而每个人的关注和付出，都将成为战胜疫情的重要力量。抗击疫情刻不容缓，在这场与时间赛跑的战役中，没有人是旁观者，没有哪个环节可以缺失，每个人都是责任人。当前，虽然抗疫一线不断有好消息传来，但疫情防控的形势依然严峻复杂。无论是在前线奋战，还是在后方保障，都应坚守岗位，尽职尽责，一切服从抗击疫情的需要。而对于广大人民群众来说，不断提高防范意识，对非常时期采取的一些非常措施给予更多配合，做到戴口罩、勤洗手、少聚会等等，都是在为抗击疫情做贡献。

在疫情面前，一个人的力量可能是有限的，但千千万万人汇聚起来，就能形成战胜一切艰难险阻的强大合力。让我们携起手来，打赢疫情防控阻击战，让春暖花开的日子早日到来！

《 人民日报 》（ 2020年02月05日 05 版）