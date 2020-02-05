中共中央政治局常务委员会2月3日召开会议，习近平总书记主持会议并发表重要讲话。会议指出，要全力以赴救治患者，保障医疗防护物资供应，努力提高收治率和治愈率、降低感染率和病死率。这是当前防控工作的突出任务。

落实中央政治局常务委员会会议精神，我国医用物资保障行业正紧急行动起来，为疫情防控构筑安全屏障！

口罩、防护服等制造企业加班加点

在河北，新兴际华集团3502公司首批220套医用防护服于2月2日正式下线，10万套生产任务正加班加点全面铺开。截至2月3日，新兴际华集团防护服生产到岗人员1420人，投入设备1570台，累计生产各类防护服3532件，力争2月7日全集团医用防护服产能达到1万套。

“危急时刻，央企必须高效运转，拿出‘往前走、向上冲’的劲头，努力承揽更多应急生产任务，全力保障疫情防控急需。”新兴际华集团党委书记、董事长张雅林说。

在沈阳，中国化工旗下沈阳化工430余名干部职工放弃休息，坚守岗位，全力生产次氯酸钠。该产品日产量由不足120吨增至240吨，月产量可达7000吨以上，达到生产装置极限水平。自1月25日以来中国化工集团共生产了6747吨次氯酸钠，旗下沈阳化工、蓝星星火有机硅、安道麦荆州基地等9家企业累计捐赠消毒液368941升。

“抗击疫情如救水火，我们必须同时间赛跑、与病魔较量。作为中央企业，我们要发挥‘国家队’骨干作用，配合地方党委政府做好工作。”中国化工党委书记、董事长宁高宁说。

落实中央政治局常务委员会会议精神，中央企业冲锋在前。

目前，仅中国兵器工业集团、国机集团、新兴际华集团、中国石化、中粮集团、通用技术集团、中国化工集团等7家企业的部分所属企业，即可每日生产酒精1000余吨、次氯酸钠340余吨、84消毒液5000瓶，并生产可满足约1万件医用防护服需要的一次性医用防护服面料。截至2月2日，以上企业已生产医卫用树脂原材料6.5万吨、可用于生产1.6亿个口罩的过滤材料123.07吨、可用于生产1.43亿个口罩的外层和里层用料223.3吨、可用于生产120万件防护服的即纺熔复合非织造材料（SMS）180.70吨。

落实中央政治局常务委员会会议精神，全国广大企业奋勇争先。

在浙江，嘉兴海宁市卫太生物科技有限公司响应号召，重启了两条N95口罩生产线，动员工人加班加点开工生产。为了满足企业采购物料的资金需求，浙商银行第一时间建立绿色审批通道，两天后就为企业发放一笔100万元贷款。解了燃眉之急的卫太生物科技，当前N95口罩日产量已从1万个左右提升至1.6万—1.8万个，产能提高了60%以上。

北京谊安医疗系统股份有限公司从1月20日开始加班生产呼吸机、高流量氧疗、睡眠呼吸机等设备。“目前，公司已经开足马力生产，为后续的疫情防控物资需求做好充分准备，担当起社会责任。”董事长李长缨说。

工信部党组成员、总工程师田玉龙表示，工信部向医用防护服等重点医疗物资企业派驻30名司局级同志带队的特派员工作组，会同地方工信系统、药监系统，全力帮助企业协调解决原材料、物流运输等问题，快速增加有效供给。截至2月2日24时，协调国内生产企业累计向湖北发送了医用防护服15.45万件，N95口罩发货13.36万件，全自动红外监测仪发货82台。

检测、运输等服务企业马不停蹄

1月27日，湖北省卫健委印发了《关于进一步加强全省新型冠状病毒核酸检测工作的通知》，正式将金域医学湖北子公司、武汉金域等第三方医检机构纳入湖北省新型冠状病毒核酸检测的服务机构当中。

金域医学旋即从全国调集力量，组建了一支专业检验团队，新型冠状病毒核酸单日检测能力可超1000例，并已承担武汉市、天门市、荆门市、荆州市、孝感孝南区等地新型冠状病毒初筛任务。“通过快速整合金域医学其余省级实验室的资源和设备，优化检测方法，我们力争把单日检测能力逐步从1000例提升到5000例以上，争取每天能够承接更多的样本。”金域医学集团董事长兼首席执行官梁耀铭说。

2月2日上午11时，一辆载有100台制氧机的京东物流车，顺利抵达武汉汉口医院。这批制氧机是由广州医科大学附属第一医院广州呼吸健康研究院钟南山院士团队，通过广东省钟南山医学基金会捐赠给武汉汉口医院的。1月21日开始为湖北当地药企提供紧急药品运输，1月22日开始优先配送医疗机构指定订单，1月25日开通全国各地驰援武汉救援物资的特别通道……截至2月2日，京东物流累计将来自全国超过700吨、数百万件防疫物资，送往武汉及周边城市。

“我们十堰市西苑医院的消毒剂收到了！”2月3日上午10时，苏宁物流驰援武汉物资车队抵达十堰，将2吨消毒剂顺利交付湖北十堰西苑医院。据悉，苏宁物流自1月25日为武汉地区开通救助物资免费“绿色通道”以来，总计1.2万名苏宁物流仓储和快递人员在疫情期间坚守岗位，已累计向湖北地区运送包括消毒液、护目镜、医用手套在内的抗疫物资360吨。

在服务防疫产品生产和供应上，有关部门、各级政府都在积极作为，甚至特事特办。例如口罩比较紧缺，审批机构特事特办、开通绿色通道，只要符合条件，就在最短的时间内办好营业执照和生产许可证，让企业马上可以开工生产。“工信部会同卫健委、药监局等部门，正加快国外标准和中国标准的衔接和互认工作，使符合欧盟、日本、美国等标准的出口产品能够在中国一些领域中使用。”田玉龙表示。

（人民网记者陆娅楠、王政、刘志强、欧阳洁、林丽鹂）

《 人民日报 》（ 2020年02月05日 04 版）