记者实地探访黄冈市基层疫情防控工作 抓实抓细，一点不能含糊

截至2月4日13时，黄冈市新型冠状病毒感染的肺炎病例确诊人数已达1422例，疫情严重仅次于武汉。疫情当前，基层社区、农村防控工作如何“抓实抓细”？

2月4日，记者一行从武汉驱车来到黄冈，进行实地探访。

●村医：爷俩齐上阵

路很空，车稀少，半个小时就下了高速，照例量体温、登记，沿团黄大道一路向前，路两边的每个路口，几乎都能看到“红袖章”。还有各种关于疫情防控的“土味”警示标语，不时映入眼帘。

随意找个路口，停下车。走上前和其中一位“红袖章”聊，他扬了扬手中的体温计：“我是村医。”他叫李锦铭，认真地对我们说：“就算是开展防控工作的人员进来也得测体温。”

这个春节过得很忙碌。李锦铭说，从大年三十那天开始，每天都要和村干部开展疫情防控。村里55位武汉返乡人员，每天都要上门测量体温，做好登记上报。

村口一栋房子墙上贴着一个疫情知识宣传海报，落款“王林村宣”。“疫情宣传任务也不轻呐！”李锦铭说。

“他父亲也是一位村医，就在隔壁村，同样在战斗！”另外一位“红袖章”插话，“爷俩齐上阵呢！”李锦铭憨憨一笑。

●环卫工：消杀不留死角

一路继续向北，在黄州区和团风县交界处，又是下车量体温、登记。进入团风县城，主干道上，每走一段，都有卡口。执勤民警说，县里12个十字路口都设了关卡。

县司法局门口，两名穿着厚厚防护服的环卫工人正在进行卫生消杀工作，空气中弥漫着消毒水味儿。一名工人叫卢火艳。他介绍，他们不仅要负责垃圾清运，还要负责主干道等地区卫生消杀工作。“早晚两次，确保不留死角！”

街道上有的垃圾桶专门贴上了“回收废旧口罩”标志。卢火艳说，县里有100多个这样的垃圾桶，上午下午清运两次，清运前后都得严格消杀，再把废旧口罩送往垃圾回收站统一焚烧处理。“都说我们是一道防线，严一点好！”

●社区书记：不怕苦和累

大厅前挂的牌子是黄冈市高新技术产业开发区西湖社区。几位“红袖章”正忙着搬货物到车后备箱。

听明来意之后，一位女同志向我们介绍了一旁正在打电话的社区党支部书记王选胜。“联系社区一位同志，带他去医院做第二次核酸检测。”等王书记挂断电话，一打听，社区9000多人，目前已确诊8例。

“这是我们需要重点监测体温的人员名单，共59人，主要是武汉返乡人员和密切接触人员。”他扬了扬手里的花名册。花名册来之不易，王选胜说，此前对每栋楼进行“地毯式”排查，做了一本社区疫情台账。

花名册上，每一名被监测的人员，注明了住址和房号，更重要的是配备了三至五位工作人员。“每位监测对象，都由工作人员和社区医生每天上门测两次体温。”王选胜说。

防控疫情要做的很多，日常消毒、出入管控、防疫知识宣传……“这些顶多累，但都不难。”王选胜感慨，根据医学观察起码要做两次核酸检测，有的对象做了一次检测结果为阴性，就以为自己没问题，再让他去做，就有怨气。

电话响了。“救护车来了，我们得送一名对象去做核酸检测了！”王选胜说完，就和几位工作人员匆匆往外走去，走了几步又回头，“希望疫情早点过去，再苦再累都不怕！”

《 人民日报 》（ 2020年02月05日 02 版）