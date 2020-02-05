赵克志强调
为打赢疫情防控阻击战创造安全稳定环境
人民网北京2月4日电 （记者张璁）国务委员、公安部部长赵克志4日在应对疫情工作第三次全国公安机关视频会议上强调，要认真学习贯彻习近平总书记重要指示重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，强化组织领导、强化工作部署、强化责任担当，扎实抓好战疫情、防风险、保安全、护稳定各项措施的落实，为打赢疫情防控阻击战创造安全稳定的政治社会环境。
赵克志要求，要严密防范、严厉打击境内外敌对势力捣乱破坏活动，坚决防止公共卫生风险向社会稳定领域传导。要提高对定点医疗机构、隔离场所等重点部位的安保等级，坚决查处伤害医务人员、扰乱医疗秩序和恶意传播疫情的违法行为，全力维护医疗、隔离秩序。要强化社会面巡逻防控，依法严厉打击制售假劣药品、医疗器械、医用卫生材料等违法犯罪行为，配合有关部门坚决打击哄抬物价、囤积居奇、趁火打劫等违法犯罪行为，妥善处理好疫情防控中出现的各类矛盾和问题。要切实保障人员车辆正常通行，全力维护节后返程交通秩序。
《 人民日报 》（ 2020年02月05日 02 版）
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