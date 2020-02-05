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中国气象局与国家卫健委进一步健全联动机制

利用预警系统加强疫情防控信息发布

2020年02月05日09:05 来源：人民网－人民日报

人民网北京2月4日电  （记者刘毅）记者今天从中国气象局获悉：中国气象局与国家卫健委进一步健全联动机制，不断强化国家突发事件预警信息发布系统（简称预警发布系统）发布新型冠状病毒感染肺炎疫情防控信息，同时做好科普宣传工作。

经国家卫健委与中国气象局协调，两部门进一步健全信息发布联动机制，各级卫生健康部门可利用预警发布系统的农村大喇叭、气象信息显示屏、气象影视、互联网、新媒体、手机短信等多种发布手段，提高疫情防控相关预警、风险提示、通知公告、宣传科普知识和政策措施解读等信息传播覆盖率，实现信息的快速、精准和分级发布，加强社区疫情防控信息发布和科普宣传工作，尤其是面向广大农村、牧区和偏远山区人群，切实解决防疫信息传播“最后一公里”问题。

湖北省突发事件预警信息发布平台已全面对接省疫情防控指挥部，通过湖北气象官方微信、微博、网站、APP、电视节目制作等渠道发布疫情相关信息。

预警发布系统是国家突发事件应急体系的重要基础设施之一，是各级政府应急管理工作的重要支撑。该系统由各级政府支持、中国气象局承担建设和运行维护，已实现了国家、省、地、县四级预警信息发布功能，并与应急管理、卫生健康等16个部门建立了共享共用发布渠道，具备了通过手机短信、微博、微信、互联网媒体APP、电话、传真、网站以及农村大喇叭、显示屏、气象信息员等多渠道、一键式发布的能力，社会公众覆盖率达87%，特别是在面向农村“最后一公里”信息传播发布上有独特优势。

《 人民日报 》（ 2020年02月05日 14 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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