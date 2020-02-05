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西安 就近买到平价菜

2020年02月05日09:05 来源：人民网－人民日报

　　人民网西安2月4日电  （记者龚仕建）青萝卜1.19元/斤、白菜1.49元/斤、新土豆2.19元/斤、洋葱2.19元/斤……2月4日下午，在政府储备蔬菜投放点之一的西安成山农场曲江新区店，不少市民正在采购果蔬。

　　自1月29日起，西安陆续设立了113个政府储备菜投放点，仅2月1日当天就投放了蔬菜1500吨，补库1000吨，保持政府储备菜2万吨总量不变。

　　在未央区，70个获得财政补贴的蔬菜供应点保证菜品平价销售。在高新区，第二批便民蔬菜供应点及29个镇街居民蔬菜副食供应点已经营业，每日供应10余种蔬菜和15种以上生鲜蔬果。

　　据悉，西安还出台措施对运输蔬菜大货车每辆补贴5000元，对蔬菜运输建立绿色通道，对因人力不足导致用人成本上升的蔬菜店面予以补贴，保障民生供应。

　　为减少人员流动，引导市民就近购物，缓解大超市物资供应压力，西安启动了生活物资“分级流通”“政府补贴”措施，在确保大超市、大市场等主流渠道供应外，还积极调动社区的便利店、生鲜店、粮油店开门营业。


　　《 人民日报 》（ 2020年02月05日 10 版）

(责编：李轶群、崔元苑)


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