病毒在空气中能存活多久，病毒是否发生变异？专家回应来了！

在南昌开往北京的D738次列车上，工作人员向小旅客讲解洗手的正确方法。新华社发（郭钰祺摄）

2月3日，温州鹿城区一家超市工作人员为货架消毒。新华社记者 翁忻旸摄

近日来，关于新型冠状病毒感染肺炎的医学研究有了一些新的突破。病毒能存活多久？目前病毒有没有发生变异？2月3日21时，湖北召开中央指导组医疗救治专场新闻发布会，专家组集中回应了公众关切，提供了科学的预防和救治方法。

国家卫生健康委专家组成员、中国工程院院士、天津中医药大学校长张伯礼，国家卫生健康委专家组成员、东南大学附属中大医院副院长邱海波，国家卫生健康委专家组成员、北京地坛医院感染二科主任医师蒋荣猛出席发布会。

在一定条件下，病毒可能存活5天

蒋荣猛表示，病毒是通过飞沫和接触来传播，飞沫一般通过咳嗽打喷嚏出来，在空气中传播距离非常有限，大概一米到两米。它从人体出来很快就沉降了，不会在空气中飘浮。从这个角度讲，空气中不会有病毒，也就不存在病毒在空气中存活多久的问题。

飞沫可以沉降到周围物体表面，通过手的接触，有可能沾有病毒，进而会污染接触到的物体表面，比如门把手、电梯按钮，在这些光滑的物体表面，现在有研究发现，可以存活数小时。

如果温度湿度合适，有可能存活数天。例如20摄氏度的环境，湿度40%至50%，有研究发现，病毒有可能存活达到5天。基于这一点，如果一个人打喷嚏不注意用手遮挡的话，病毒就会污染门把手或电梯按钮。如果下一个人不洗手，接触以后去揉眼睛、抠鼻子，病毒就可能通过接触传播。所以，请大家一定要多洗手，这是特别重要的一点。

从现有证据看，病毒没发生变异

邱海波表示，新型冠状病毒与传统的冠状病毒不同，意味着人体以往没有免疫力，正是因为这样一个前提，这个病毒才在人群中普遍易感。

但从另一个方面讲，并不意味着，因为大家都易感，所有人都会感染，并非这样。

实际上，我们看到有一些人接触到病毒，可能会有几种不同反应，一种是自身有足够的抵抗能力，把病毒清掉了；第二种是病毒在上呼吸道能够繁殖，但没有症状。可能还有很多病人是轻症病人，表现出乏力、发低烧，发热、干咳症状，少数病人才会发展成重症或者危重症。

大家都十分关心病毒扩散会不会发生变异。实际上，流感病毒是比较容易变异的，但冠状病毒是单链的RNA病毒，相对来讲比较稳定，它可能会变异，但是和流感病毒相比变异概率比较低。

但仍要警惕它是不是会发生变异，在整个病程当中，我们最近注意到，二代、三代病人感染的程度似乎在下降，是不是病毒发生了改变，还是别的原因，相关部门在密切监测，至少从现有证据来看，没有发现病毒变异。

当然，在这个过程中，如果病毒发生了变异，相对来讲，我们从医疗上需要应对方法，在流行病学上、疾病控制上也有相应的应对措施。

（吴 言 本报记者 刘志伟）