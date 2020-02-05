非典主要感染青壮年、新冠主要传染中老年 这种说法有科学依据吗

“2003年非典（SARS）易感人群是青壮年吧？今年新型冠状病毒肺炎易感人群是中老年人吧？那不是一批人吗，多大仇啊，追杀了这代快20年……”看到这个段子，很多人一笑置之，但也有人表示：“好像有一定道理啊。”事实究竟如何呢？

各种人群都易感 老年人病死率更高

“严格来讲，易感人群和因病毒导致死亡的人群是不一样的。”北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强在接受科技日报记者采访时说。

王贵强介绍，易感人群是指对某种传染及对传染病病原体缺乏特异性免疫力，易受该病感染的人群。当前来看，新型冠状病毒肺炎各个人群都易感，只是老年人病死率较高，目前病死人数中80%以上是老年人。原因在于老年人年龄大，自身抵抗力不足，而且一些人有基础病，并发症比较多，再感染这个病毒以后，就会造成身体免疫系统失调，器官功能紊乱，最终导致死亡。

“这与非典是不同的，非典时儿童不太易感，但事实上，从数据来看，中青年和老年人的病死率都不低，不像新型冠状病毒中老年人致死率如此明显。只是可能非典时期人们对青壮年感染、病死率印象更深，更关注一些。”王贵强说，因此，感染人群都是类似的，只是病情轻重上有区别。

确实，首都医科大学附属北京朝阳医院呼吸与危重症科副主任医师张鸿也表示，易感人群和因病毒导致死亡的人群不同。不同人群易感，这与病毒特性或疾病本身有关。“就像平时有的疾病，只是小孩容易得，而有的疾病是老年病一个道理，病毒感染也是有这样的不同的易感人群。”张鸿解释。

对此问题，中国疾病预防控制中心副主任冯子健此前在接受媒体采访时指出，因为年龄原因可能导致接触、暴露机会不同，人们发病率就会不一样。不同的年龄组都有发病，证明这个病所有年龄组的人都是易感的。

男性更易感？目前难下定论

在网上铺天盖地的各种传言中，还有种说法是男性更易感，吓得身边的很多男士一哆嗦。这种说法有没有什么科学依据呢？

对此，王贵强表示，他还没有看到相关数据，不知道这种说法是否成立。

记者查阅资料发现，日前发表在《新英格兰医学杂志》中文版《NEJM医学前沿》上的《新型冠状病毒感染肺炎在中国武汉的初期传播动力学》论文显示，在对前期425例患者的研究中发现，其中，有240例（56%）为男性。没有任何病例是15岁以下儿童。他们分析了3个时间段的病例特征，得出结论为“发病较早的患者年龄略轻，男性比例较高，报告华南海鲜批发市场暴露史的比例明显较高。”

“男性比例较高，可能与其暴露概率有关，具体原因目前尚不清楚。”张鸿说。这倒是与冯子健的说法有一定吻合之处，即哪类人群是易感人群，可能与其的暴露机会有关。

与此同时，武汉金银潭医院张丽教授、上海瑞金医院张欣欣教授在1月29日发表于国际医学期刊《柳叶刀》的一篇回顾性研究文章指出，在1月1日至20日期间武汉金银潭医院收治的99名新型冠状病毒感染者中，男性多于女性，这一点与SARS和MERS病毒相同。文章认为，女性的病毒易感性略低可能是因为X染色体和性腺激素的保护，这二者在先天性和适应性免疫中起着重要作用。

“从病死的人群来讲，目前病死的几十例初步统计中，男女比例是2:1。但是不是就此可以说男性病死率更高，或者更易感，现在还不好说，因为还有很多没有症状或隐性症状的病例无法统计。”王贵强说。（本报记者 付丽丽）