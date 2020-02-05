新型肺炎16个应急科研攻关项目成效初显

2月4日，国家卫生健康委举行新闻发布会。会议主题聚焦新型冠状病毒感染的肺炎重症患者医疗救治，同时科研攻关方面也传来好消息。

目前，全国新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例病死率为2.1%，较疫情初期的2.3%略有下降。根据对死亡病例的分析，男性为主占2/3，女性占1/3，并且是高龄为主，逾八成为60岁以上的老年人，75%以上是有一种或一种以上的基础疾病。

国家卫生健康委医政医管局副局长焦雅辉表示，目前大多数还是轻型的病例，所以不必产生恐慌。

数字的背后离不开紧锣密鼓的科研攻关。前不久，科技部会同国家卫生健康委、发展改革委等12个部门和单位成立科研攻关组，并且成立了以钟南山院士为组长，14位院士专家共同组成的科研专家队伍。目前，应急科研攻关进展如何？

“我们启动了新型冠状病毒感染的肺炎疫情科技应对3批共计16个应急攻关项目，重点围绕病毒溯源、药物研发、疫苗研发、检测试剂以及试验动物模型进行部署。”科技部生物中心副主任孙燕荣说，前期科研工作取得一定进展。比如，在病原学研究方面，实现短时间内快速地分离和鉴定新型冠状病毒，并且实现了全基因组测序，最快时间向国际社会共享。

不仅如此，在诊断技术和产品方面，推动和研发的核酸诊断试剂已全面投入应用，正在积极推动研发免疫学等快速诊断产品；在药物研究方面，初步遴选了部分具有潜在抗新型冠状病毒作用的药物，正加紧推进进一步的疗效验证。

至于疫苗研发情况，孙燕荣坦言，因为是一种新型的冠状病毒，为了提高成功率，正在并行推进多个技术，以便能够早日实现疫苗研发成功。

随着疫情发展，抗疫药物的研发情况备受公众关注，这也是科研攻关的5个重点方向之一。除了最近走红网络的热门药物——瑞德西韦，科技攻关是否发现了其他有临床医疗价值的药物？

在回答科技日报记者提问时，孙燕荣坦陈，在药物研发方面，主要将提高治愈率、降低病死率作为应急科研攻关的重中之重，充分利用现有已具备的研究基础，最重要的是在已经上市的和正在开展临床试验的药物中进行系统化、大规模地筛选。

“药物筛选之后有待临床进一步验证，也就是说，我们必须要在确保安全性的前提下来确定药物对新型冠状病毒感染肺炎的有效性。”孙燕荣介绍，目前，在推进过程中取得了一系列成绩，除了瑞德西韦，还发现了磷酸氯喹、法匹拉韦，以及中成药中一批具有抗病毒活性的上市药物。比如已上市的抗疟药磷酸氯喹，在体外研究中展示出了非常好的抗新型冠状病毒的活性。临床试验初步显示，磷酸氯喹对新型冠状病毒肺炎具有一定疗效，尚待进一步系统研究。

针对备受热议的瑞德西韦，孙燕荣回应说，这是一个在国外已经应用于治疗埃博拉病毒感染的药物，目前在国外还没有完成全部的临床试验，国内相关科研单位在体外的病毒筛选过程中展示出来了很好的体外活性。日前，国家药监局已通知申请单位中日友好医院和中国医学科学院可以开展临床试验。

这两天，一篇题为《一线医生疾呼：尽快用CT代替核酸检测，作为新型肺炎确诊标准》的文章火了。疫情当前，核酸检测作为确诊新型肺炎的主要手段被打上了问号。那么，核酸和CT检测哪个更靠谱？

国家医疗专家组成员、北京地坛医院感染性疾病诊疗与研究中心首席专家李兴旺表示，CT影像学检查作为诊断标准，在几版诊疗方案中一直存在，比如诊断要有流行病学史、临床表现、影像学的肺炎表现。李兴旺解释说，作为一种疾病的诊断，尤其是传染病，最终的确定诊断还是需要靠病原学，比如核酸，我们拿到阳性结果才能确定是新型冠状病毒感染肺炎的病人。当然，影像学也有典型的或其他表现。

从目前了解的信息来看，李兴旺认为“核酸检测方法还是比较敏感”，但也受到很多因素的影响，比如采取标本的规范化程度、采取标本的时间，还有实验室检测手段的问题，“有一段时间没有完全用核酸检测试验，就是因为有质控等问题”。

“实际上这个病更多是在肺炎上的表现，所以我们也提示医生和护士，要规范采取标本。”李兴旺说，我们看到越是危重病人所谓的诊断率高，就是因为能够采集到肺泡灌洗液，但是一般人无法都去采集。而对于普通病人，更多的是取深部痰做检测，这样可能会进一步提高检测阳性率。（本报记者 刘 垠）