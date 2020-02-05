12小时！自家酒店变隔离点

1月31日凌晨1点，江苏常州原木精品酒店作为隔离医学观察点完成了一层楼的改造后，尹玲拖着疲惫的身躯终于结束了当天的工作，关上了店门，整整半个多月，她都没有好好休息过。作为一家旅行社和一家酒店的老板娘，这个春节黄金周，她原本会过得非常舒心，爆满的国内、国际旅游线路，预订客满的酒店房间，她甚至想带着家人出去旅游好好享受一番，可是，一场突如其来的疫情，打乱了她所有的计划，也让她损失惨重。然而，在她最绝望的时候，她还是毅然做出了把酒店拿出来作为医学观察点的决定，她说：“就算以后酒店不开了，我也要这么做！”

“从1月20日开始，我每天都在接客户退单的电话。”尹玲经营的常州凤凰旅行社已经成立十年了，这种情况，她还是第一次遇到。随着疫情的扩散和相关部门陆续发出公告，越来越多的游客打电话要求取消行程。由于公司提前放假，就她和副总两个人一直在处理游客的旅游订单。

“那几天我是真的电话也来不及接、微信也来不及回。”尹玲告诉中国妇女报·中国妇女网记者，因为民航总局出台相关政策，国内航线可以免费退票，而国外的航空、酒店、用餐时间是根本无法取消的。今年，凤凰旅行社春节期间出境游人数有200余人，占订单总额的80%，可就在短短一周时间内，出境游几乎全部取消，尹玲预估损失了二三十万元，她的原木酒店客房也在同一时间全部取消预订，“已经这样了，再自怨自艾也没用。”面对困境，尹玲决定坦然面对，而就在她决定关闭酒店歇业时，她接到一个意外的电话。

“是原木酒店的老板吗？我们这边想要改造一家酒店作为湖塘镇上的隔离医学观察点，你愿意吗？”来电的是常州武进区湖塘镇防疫工作组的工作人员，接到电话，尹玲脑中掠过一丝诧异，但很快答应下来：“没问题，愿意。”对方又问：“你不需要考虑一下吗？”尹玲果断回答：“不考虑了，你们随时都可以过来。”

当天晚上，防疫工作组的人员，在考察完酒店现场情况后，迅速决定将原木酒店作为医学观察点，并告知尹玲将对酒店进行一定的改造。“我当时没想到后续工作这么难。”尹玲告诉记者，第一关就是说服自己的丈夫。

“不可以，你开什么玩笑。”不出尹玲所料，当天晚上回到家跟丈夫讲了这件事情后，丈夫断然拒绝了。尹玲也扔下一句话：“就算以后这酒店不开了，我也要这么做。”丈夫见尹玲这么坚决也就不再多说什么。

1月31日上午，湖塘镇隔离医学观察点正式在酒店挂牌，酒店改造工作也正式开始。

没有改造材料、没有工人。尹玲一上午打了几十个电话，四处托朋友，找建材市场的老板，才凑齐了木料、五金件、塑料地毯等物资。实在找不到人，只能让自己的弟弟、舅舅、表弟、朋友搭手干活。“我们湖塘镇派出所所长把他邻居都拖来了。”尹玲指着正在做木工的殷海峰说道。

2月1日上午，在改造好的第5层，记者看到，整层楼分为清洁区、半污染区和隔离区，三个区域由两扇隔离门阻挡，东半区是供医护人员休息的清洁区，西半区则是隔离区，中间是半污染区，由两间客房分别改造成处置室和更衣室，每间隔离房门口都设有温度计和消毒剂。酒店一共四层，总共将改造76个隔离观察房。酒店走廊上的毛地毯全部换成了不易残留病毒且方便打扫的塑料地毯，医务人员也已经将消毒用品和生活用品放到了房间里。

完成这样的大改造，尹玲和小伙伴们仅用了12个小时，“只要有助于防控疫情，我们大家再辛苦都值得。”（记者 茹希佳 吕亦菲）