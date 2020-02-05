军队支援湖北医疗队队员姜雪：三次出征 我人生的“高光时刻”

“除夕，朝着生命的方向‘逆行’！你的优秀，记载在第一批奔赴2008年的汶川抗震救灾；你的优秀，书写在援非抗击埃博拉疫情的利比里亚；你的优秀，奋战在武汉这场没有硝烟的战斗中！保重，平安凯旋！”1月26日，大年初二，空军特色医学中心的医生马建军在朋友圈发了这样一条内容。此刻，他的爱人，军队支援湖北医疗队队员姜雪正奋战在武汉抗击疫情的第一线。

1月24日大年三十凌晨，姜雪接到了驰援武汉的紧急通知。作为一名军人，从接到命令的那一刻起，她的心就和武汉人民紧紧连在一起了。

早上，姜雪将父母与婆婆接到一起，简单包了顿饺子，吃了一次难得的团圆饭。老人都已80多岁，父母也刚出院不久，姜雪有点忐忑地告知了他们自己将要出征武汉的消息。通情达理的老人们却说，“当年地震、埃博拉病毒都打不垮我们，现在有更加强大的国家做后盾，更不用害怕，我们对你有信心。”中午，姜雪回医院安排好科里工作后，便领取行军背囊连夜出发。晚上11时58分，她和队友们乘专机抵达武汉。

来不及休整，医疗队迅速与即将进驻的医院对接，全面进入实战状态。病房里，看着在病痛中苦苦挣扎的患者，姜雪的心狠狠地抽了一下，她与队友们迅速开展相关护理与医疗辅助工作。

作为第三医疗护理组组长，姜雪与队友协商制定符合传染病管理特点的制度与流程，保障小组工作顺利实施，同时积极投身一线，打针、加药、书写护理文书、照顾患者，忙得不可开交。穿着厚重的防护服，穿梭在患者的床前进行操作和治疗，几个小时闲不下来，不能坐、不能喝水、不能上厕所，每天脱下防护服后，额头上的压痕总是要缓解很久才能消除。

有位患者刚入院时病情有点严重，人也非常焦虑，觉得将来没有什么希望。姜雪每次上班，都会来到病床前鼓励她：“不要担心，我们都在你的身边。内心强大了，才有可能战胜病魔！”有一天上夜班时，“嘀，嘀，嘀……”监护仪持续的报警声打破了病房的宁静，患者突然呼吸困难，血氧饱和度直线下降。姜雪立即配合当班医生对患者进行救治，给药、加大氧流量、密切监测生命体征，给予心理支持，病床上的患者呼吸终于逐渐平静下来，姜雪一颗悬着的心也放下了。经过医疗队的精心救治和不断开解，患者的病情和情绪都逐渐好转。

每天工作中，看着一个个患者期待恢复健康的殷切眼神，姜雪都会默默告诉自己，为了患者的健康，为了军人的使命，一定要打赢这场攻坚战。

看到丈夫发的这条朋友圈，姜雪流泪了，“感谢家人对我的理解和支持。从2008年到2020年，我经历了抗震救灾、援非抗埃、驰援武汉三次人生的‘高光时刻’，两次已经过去，一次正在进行。作为一名军人，一定不负戎装使命，这都将是我一生的荣耀！”（记者 徐旭 孔乾）