云南上万青年加入抗疫志愿者队伍

22岁的毕启玲是北京林业大学的学生，也是到云南象山医用材料有限公司的志愿者中最年轻的一个。这两天，她和志愿者们一直忙着搬运、贴标签、裁剪、包装、灭菌等工作。她的家人也和她一起在工厂忙活。

“自从志愿者来了后，我们的产能大大提升。65人分为两班昼夜不停生产。”云南象山医用材料有限公司负责人张开进说。1月31日以来，工厂每天生产酒精从1吨增加到两吨半，纱布口罩从300个增加到1000余个，含氯消毒粉每天生产100余公斤。产量信息每日报送安宁市政府，全部物资由政府统一调度。

据介绍，云南象山医用材料有限公司位于云南安宁市县街街道鸣矣河村，1月29日，工厂召集工人恢复生产，但是仅有20余名员工，再努力也满足不了市场需求。

鸣矣河村团支部书记方毓平获悉这一情况后，立即在微信群里发布消息，村里的年轻人很快响应，仅一天时间，便招募到40余名志愿者。由于厂里的缝纫机不够，志愿者们把自家的缝纫机用农用三轮车拉来，14台多年没用的老旧缝纫机，经79岁的老裁缝褚树东修理，再次发出了哒哒声。

新型冠状病毒感染肺炎疫情发生后，团云南省委成立了疫情防控工作协调小组，动员全省各级团组织和广大团干部、团员青年行动起来，发挥专业特长，在做好自身防护的同时，有序参与防疫斗争。

截至记者发稿，团云南省委紧急下拨210万元专项团费支持全省共青团开展疫情防控工作；云南省青少年发展基金会共筹集爱心善款109万余元；云南青联委员、青企协会员及社会各界捐赠的3万个医用口罩、2000副防护手套、价值100余万元的消毒洗手液、近80吨蔬菜已发往武汉。

与此同时，云南省志愿者协会也发出倡议书。据不完全统计，截至目前，全省上万名青年加入了志愿者队伍。

在西双版纳傣族自治州，团州委通过微信公众号整理发布傣语、哈尼语、拉祜语防控疫情相关知识音频。在大理白族自治州，团州委协助洱海保护无人机中队开展工作，提供两台专业级无人机，安排8名专业志愿者，利用无人机对山村进行消毒药水喷洒。在保山、丽江、普洱等地，志愿者深入山村，协助开展疫情防控宣传，张贴疫情防控公告，摸排外出及返乡人员身体情况，帮助隔离的家属购买生活用品。

云南省传染病医院收治了云南省第一例疑似患者后，家在昆明的影像科青年医师李志鹏主动要求值班，在医院过年。离除夕只有半个小时，医院再次收治了两名疑似患者，李志鹏为患者检查完毕已是深夜一点。穿着防护服的他，眼罩中的雾气已变成了水滴，夜晚气温很低，他却汗流浃背。

1月27日，他的母亲摔跤导致腰椎压缩性骨折，他和护士妻子李璐廷因战斗在疫情一线，无法照顾年迈的母亲和年幼的女儿。为支持他的工作，舅舅、舅妈为他承担起了照顾家人的责任。

1月23日下午，昆明市第一人民医院的职工收到了“春节假期取消，全员到岗工作”的消息，医院北院区感染科主治医师、团支部书记赵开武深和妻子是同一家医院的工作人员，他们不得不把两个年幼的孩子送回楚雄父母家中。

除夕以来，夫妻二人一直坚守工作岗位。虽然同在一家医院，但常常见不到面，连通电话都很少。医院发热病人多，穿上了防护服的赵开武，经常一上午不喝水、不上卫生间、不接电话、不吃午饭，但在他看来，“时间就是生命，我要尽最大努力救治每一个病人。”

1月31日，昆明市文明办、团昆明市委、昆明市志愿服务发展促进会发布应急志愿者招募公告，第一批招募心理咨询和出租车司机两个志愿者岗位，线下为医务人员和武汉滞留昆明的旅客提供心理疏导、压力缓解等，线上为市民提供在线心理咨询；为一线奋战的医生护士提供上下班交通服务。

截至2月4日，共有240人报名心理咨询师志愿者，144人报名出租车司机志愿者岗位。许多不符合报名条件的青年，纷纷留言：“大学生都放假在家，有什么我们能做的？”“我不是出租车司机，但是驾龄16年，可以开自己的车去吗？”“一线医务人员和媒体人通勤出行，我们可以免费提供车辆使用！”

曾参加过2008年汶川地震心理救援、昆明“301”暴恐心理咨询、鲁甸地震心理咨询等志愿工作的李金曼，这次又报了名。她说，疫情事件是群体性的，每个人都是当局者，疫情时间越长，给人的心理会带来持续压力，包括医务人员在内，都需要心理咨询。

报名参与志愿服务的出租车司机张友鹏专门在车里给医护人员准备了矿泉水和面包，“城市公共交通调整和一些线路停驶后，医护人员上班不方便，能为战斗在一线的工作人员做点事，我真的很开心，很骄傲。”

中青报·中青网记者 张文凌