保战“疫”物资 助中小企业 北京紧急出台19条措施

近日，北京市发改委牵头与26个部门紧急出台了《关于进一步支持打好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控阻击战若干措施》，19条内容涉及“战疫”物资尽快落地、帮扶中小企业渡过难关，以及保障城市运行等。

北京市发改委主任谈绪祥说，19条措施中有两处提到“特事特办”，6处提到“绿色通道”，旨在为疫情防控提速提效，在行政审批、资金保障、金融支持、生活必需品保障上为疫情防控大开绿灯。

谈绪祥说，紧急出台的若干措施首先要提高防疫物资生产项目审批效率。对新落地的生产疫情防控所需物资项目，开辟一站式、全链条并行、48小时内办结的审批绿色通道；优先配置用地、用水、用电等资源型指标；同时加强防疫药品研发和技术攻关，发挥北京的科技和人才优势，出台加强科技攻关促进医药健康创新发展的相关政策。

帮助企业渡过难关也是紧急措施的主要内容。谈绪祥说，在企业融资方面，北京市要求，做到对因受疫情影响经营暂时出现困难但有发展前景的企业不抽贷、不断贷、不压贷，启动线上续贷机制，努力做到应续尽续、能续快续；采取适当下调贷款利率、增加信用贷款和中长期贷款等措施，支持相关企业战胜疫情灾害影响。

在降成本方面，北京市鼓励大型商务楼宇、商场、市场运营方对中小微租户适度减免疫情期间的租金，各区对采取减免租金措施的租赁企业可给予适度财政补贴。

北京市人力资源和社会保障局局长徐熙说，紧急措施中专门对延迟缴纳社会保险费做出了规定，北京拟将1月、2月应缴社会保险费征收期延长至3月底。对旅游、住宿、餐饮、会展、商贸流通、交通运输、教育培训、文艺演出、影视剧院、冰雪体育等受影响较大的行业企业，经相关行业主管部门确认，可将疫情影响期间应缴社会保险费征收期延长至7月底。

徐熙说，仅住宿、餐饮两个行业，北京市就有1.7万家企业、24万职工参保，缴费达3.2亿元。此项政策为这两个行业就缓冲了3.2亿元压力。

徐熙说，在此期间的社保延迟缴纳，不收取滞纳金，不影响正常享受各项社会保险待遇，不影响个人权益记录，包括不影响积分落户、买车摇号等所需要的社保连续性要求。（中青报·中青网记者 刘世昕）