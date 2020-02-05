江苏30万网格员用脚板织密疫情防护网

“请问您从哪里来？要去哪里？有没有发烧？”连日来，江苏连云港市连云区墟沟街道东园社区网格员对辖区内居民、外来人口进行地毯式、滚动式排查，并带上小喇叭走街串巷，播放朗朗上口的疫情防控顺口溜。如今，小喇叭已成为江苏不少网格员开展疫情防控宣传的标配，成为江苏12万个网格内的一道独特的风景线。

对江苏而言，社会治理从日常管理向应急管理的快速切换能力，正在这场突如其来的大考中受到检验。在这个不寻常的冬天，江苏近30万名网格员，正用脚板织密疫情“防护网”，以行动筑牢疫情“防控墙”。

“请各区镇网格办迅速通知网格长（员）到岗到位，立即投入新型冠状病毒感染的肺炎防控……”江苏海安市网格工作微信群的一则紧急通知，拉响了网格防疫警报。此时，海安326个网格微信群闻令而动，工作指令迅速传达到7210名专兼职网格员。

“喂喂喂，海安的父老乡亲大家注意了，目前形势很逼人，喇叭宣传听精神……没事不要瞎串门，冠状病毒不认人……”海安市曲塘镇曲塘村网格长吕兴红每天定时打开小喇叭。

防疫工作开展以来，海安市网格员深入开展专题宣传，累计发放、张贴宣传资料36万余份，同时利用村级喇叭、广播以及社区电子显示屏滚动播放疫情防控知识，切实做到家喻户晓、人人皆知。

自海安出现首例病毒感染者后，全市网格员积极协助寻找密切接触人员56人。配合相关部门集中封存农家宴餐饮用具326套，取消集体聚餐9000多户（次），劝阻群众自发组织的棋牌活动26场，力图阻断病毒交叉传染的途径。

“早”字为先，“严”字当头。连日来，南京市12615个网格，10442名专职网格员、20810名兼职网格员迅速行动，开展防疫宣传、做好排查登记、掌握人员动向、避免人群聚集、入户测量体温……他们穿行在大街小巷，努力做到“不漏一户、不漏一人”。

“你要的菜放门口了，可以来取”。近几天，苏州吴中高新区苑北社区网格长沈许琴每天都很忙。她的微信上加了很多隔离人员，每天两次登记体温，询问身体状况，观察人员定位，关心生活情况。得知他们购买生活必需品不方便，沈许琴主动承担起采买任务，隔离人员当天点菜，第二天她就会把购买好的必需品放在他们的家门口。

“居委会很关心我们，他们用行动消除了我们‘与世隔绝’的感觉，让我温暖。”一位被隔离的居民说。

在吴中高新区，有120名像沈许琴这样的网格长，他们日夜在99个三级网格内开展全方位宣传，做好外地返苏人员摸排，居家隔离人员的照顾等。一个个电话、一条条微信，传递着温暖与关怀，让居家观察人员感受到浓浓的暖意。

手握体温枪在小区入口一守就是一天，匆匆奔走在排查宣传一线，吞几口方便面后赶忙给被隔离户送果蔬……在宿迁疫情防控工作前线，到处可见网格员忙碌的身影。

疫情发生后，宿迁市5025名网格员就地转化纳入疫情防控队伍，发挥他们对人地情况熟悉的优势，开展信息搜集、宣传引导等疫情防控工作。

疫情暴发后，张家港市锦丰镇福利村一号网格网格长蒋正华鼓励在中医院呼吸科工作的女儿蒋珊申请到最前线治病救人。

蒋珊是这支援助队伍中唯一的90后共产党员。送别时，蒋正华给她发去微信：“有大家庭的平安，才有小家庭的平安，凯旋而归，加油。”

1月29日，蒋正华得知村里有人办丧事，连午饭也顾不上吃，匆忙赶到村民家中，劝导他们一切从简。“我女儿在前线努力拼搏，和死神战斗，和时间赛跑。我是网格长，是党员，更要争先。”蒋正华说。

王志高 中青报·中青报记者 李超