热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

河北援鄂“四朵金花”火线申请入党

2020年02月05日08:50 来源：中国妇女报

“我代表河北省中医院奔赴武汉，作为重症组一名护理人员抗战在一线，为救治新型冠状病毒感染的肺炎患者，奋不顾身，不胜不归。”这是杨亚茹在入党申请书中的铿锵誓言。在抗击疫情一线，因为共同的信念，来自河北省中医院的4名援鄂医疗队员全部向医疗队党总支递交了入党申请书。

4名队员中，杨亚茹是第一个下临床的，她支援的是武汉市第七医院重症医学科。

1月29日，第一天杨亚茹“入驻”ICU看护确诊的危重症患者。这一天，她有了以前从未有过的体验，因为长时间戴口罩，脸上被勒出了血印。因为身上的防护服是一次性的，每上一次厕所都需要将防护服换掉，为了节省物资，她不敢喝水，怕上厕所。当天回到驻地已是晚上8点。尽管很累，但她依然微笑着告诉后方的同事：“我很好，能为抗击疫情尽一份力，我感到自豪。”

护士肖思孟在网络上被称为“最美的天使”。为了方便穿戴防护服，避免交叉感染，她毅然剪掉留了多年的长发。“在我身边，有很多党员严格要求自己，拼命工作，从不抱怨，他们也激发了我加入中国共产党的决心和信心。作为一名‘90后’，我志愿加入中国共产党，接受党的考验。这里有全国各地的医务人员前来支援，相信在大家的共同努力下，一定会早日战胜疫情。”

同样是“90后”的赵紫薇也是一个认真负责、勤快又能干的护士。她每天都以最美丽的微笑、最亲切的语言、最体贴的护理、最饱满的工作热情来面对病人。她在入党申请书中说，“我志愿加入中国共产党，全心全意为人民服务，接受组织考验，完成分配的任务。”赵紫薇在武汉市第七医院负责管理病区患者。由于被隔离了几日，又难以与家属相见，患者情绪很低落，赵紫薇一边做治疗一边主动与患者交流，缓解他们的紧张情绪。当患者得知紫薇是从河北来的时候，对她竖起了大拇指。

靳冲是河北省中医院呼吸二科的护士，她积极报名参加援助武汉医疗队。她在请战书中说：“作为一名有7年以上护理经验的护理人，我能够熟练胜任护理工作。特此申请自愿加入河北省赴鄂抗击疫情医疗队！奔赴武汉第一线，为抗击疫情拼尽全力。”作为第二批援助武汉医疗队队员，靳冲被分配到武汉金银潭医院。这里是武汉市最大的传染病医院，也是抗击疫情最前沿，收治的病人多、病情较重，医务人员工作很繁重。面对挑战，靳冲坚定地说：“希望能用我们的护理技术为患者减轻痛苦，缓解他们的病情。”（记者 周丽婷 范俊利）

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

冬季养生重在补肾 益肾强肾多吃“黑”   冬季养肾是由自然界“生长化收藏”四时节律决定的。按中医五行学说，肾脏对应冬季。一年之中，冬季应是最注重调养肾脏的季节。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn