河北援鄂“四朵金花”火线申请入党

“我代表河北省中医院奔赴武汉，作为重症组一名护理人员抗战在一线，为救治新型冠状病毒感染的肺炎患者，奋不顾身，不胜不归。”这是杨亚茹在入党申请书中的铿锵誓言。在抗击疫情一线，因为共同的信念，来自河北省中医院的4名援鄂医疗队员全部向医疗队党总支递交了入党申请书。

4名队员中，杨亚茹是第一个下临床的，她支援的是武汉市第七医院重症医学科。

1月29日，第一天杨亚茹“入驻”ICU看护确诊的危重症患者。这一天，她有了以前从未有过的体验，因为长时间戴口罩，脸上被勒出了血印。因为身上的防护服是一次性的，每上一次厕所都需要将防护服换掉，为了节省物资，她不敢喝水，怕上厕所。当天回到驻地已是晚上8点。尽管很累，但她依然微笑着告诉后方的同事：“我很好，能为抗击疫情尽一份力，我感到自豪。”

护士肖思孟在网络上被称为“最美的天使”。为了方便穿戴防护服，避免交叉感染，她毅然剪掉留了多年的长发。“在我身边，有很多党员严格要求自己，拼命工作，从不抱怨，他们也激发了我加入中国共产党的决心和信心。作为一名‘90后’，我志愿加入中国共产党，接受党的考验。这里有全国各地的医务人员前来支援，相信在大家的共同努力下，一定会早日战胜疫情。”

同样是“90后”的赵紫薇也是一个认真负责、勤快又能干的护士。她每天都以最美丽的微笑、最亲切的语言、最体贴的护理、最饱满的工作热情来面对病人。她在入党申请书中说，“我志愿加入中国共产党，全心全意为人民服务，接受组织考验，完成分配的任务。”赵紫薇在武汉市第七医院负责管理病区患者。由于被隔离了几日，又难以与家属相见，患者情绪很低落，赵紫薇一边做治疗一边主动与患者交流，缓解他们的紧张情绪。当患者得知紫薇是从河北来的时候，对她竖起了大拇指。

靳冲是河北省中医院呼吸二科的护士，她积极报名参加援助武汉医疗队。她在请战书中说：“作为一名有7年以上护理经验的护理人，我能够熟练胜任护理工作。特此申请自愿加入河北省赴鄂抗击疫情医疗队！奔赴武汉第一线，为抗击疫情拼尽全力。”作为第二批援助武汉医疗队队员，靳冲被分配到武汉金银潭医院。这里是武汉市最大的传染病医院，也是抗击疫情最前沿，收治的病人多、病情较重，医务人员工作很繁重。面对挑战，靳冲坚定地说：“希望能用我们的护理技术为患者减轻痛苦，缓解他们的病情。”（记者 周丽婷 范俊利）