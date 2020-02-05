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90后基层全科医生的战“疫”故事

2020年02月05日08:50 来源：中国青年报

　　1月31日下午3点前后，一名不时干咳的男子走进重庆市开州区汉丰街道社区卫生服务中心，26岁的青年医生李想负责接诊。

　　男子称自己54岁，是在城口县务工的返乡人员。“这段时间不停发热、干咳，过年期间在药店买了药，吃了没什么效果。”他提供了在其他医院的CT和血液检查结果，CT提示双肺基底感染。“医生，我想在你们这里输液治疗。”

　　李想是该中心住院部副主任，他综合考量后认为，病患不能完全排除新型冠状病毒感染的肺炎的可能，考虑到病房还有其他病人，担心引发大面积感染，就拒绝了对方输液的要求，建议口服药物治疗并居家隔离观察，并让对方务必前往定点医院进一步检查。

　　或许是因为恐慌，该男子与李想发生了争执，在李想登记时，抢走了自己的身份证和检查结果，撒腿就跑。

　　突如其来的动作让在场的人都惊呆了。镇定下来后，李想第一时间按流程进行上报，第二天得知，该病人被确定为疑似病例，被隔离在定点医院。所幸，几天后，未被确诊。

　　相对于定点大医院的医护人员来说，在小城市社区医院工作的青年医生的战“疫”工作或许显得非常平凡，但他和无数基层医务工作者一样，肩负着同样重大的责任，投入了全部的精力和热情。

　　大年三十，值完班的李想赶回老家万州，刚吃完年夜饭，便接到医院通知，让他尽快赶回单位，负责医院疫情隔离、处置、筛查等工作。夜里，他发了一条朋友圈：“此刻的零点，没有发拜年短信，没心情看春晚……选择了当医生，即使条件艰苦，任务艰巨，就是干！此时，窗外已鞭炮声阵阵，希望它是我们最终胜利的声响！”

　　大年初一一早李想就赶回了医院，全院职工正常上班，他给自己连排了两个夜班。大年初二深夜，李想在开州出城高速路口值守，对相关车辆进行消毒，并逐一给车上人员测量体温。凌晨4时许，开州区出租车管理的负责人赶到监测点求助，一名出租车司机擅自搭载武汉省利川市乘客进入封路区域，被利川高速监测点拦下，移交给开州区公安及交管部门，要求对其隔离监测并进行司法教育。

　　大约30分钟后，一辆出租车在开州高速路口下道，李想和同事赶紧给驾驶员测体温，给出租车消毒，并协助交警部门对其进行宣传教育。那个通宵未眠的晚上，李想和同事共检测近10辆进入开州区的鄂牌车辆。

　　大年初四，李想临时接到通知，要入户监测3户确诊患者的密切接触者。由于物资紧缺，他穿着一件雨衣、一双雨靴，戴着一只普通外科口罩、一个帽子，找同事借了一件反复用酒精消毒使用的一次性手术衣。“本来我们单位还有两件防护服，但还未到万不得已的时候，舍不得用，留给发热门诊医生或留观病房吧。”

　　由于被隔离者误报小区楼栋数及门牌号，他们爬了3次7层楼，花了近40分钟，才找到第一个密切接触者，雨衣上全是水雾。他们给密切接触者一家人测完体温，完成健康宣教后，让这家人加上社区医生的微信，以便随时咨询。

　　李想是一名基层全科医生，本科毕业于重庆医科大学，曾在重庆医科大学附属第一医院完成了为期3年的全科医学住院医师规范化培训，现为重庆医科大学全科医学专业在职研究生。

　　2019年9月初，李想入职重庆市开州区汉丰街道社区卫生服务中心，负责住院部管理及收治病人，兼职党建工作。“我是从农村出来的，现在基层服务，也算是另外一种回馈吧。”他说，“90后的梦想可以缤纷多彩，在基层服务，也很光彩！”

　　中青报·中青网记者 田文生 实习生 胡一凡

(责编：许晓华、崔元苑)


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