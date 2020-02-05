防控疫情 乡村需要做些什么

和大家一样，我于农历腊月月底（1月18日）回老家湖北黄冈过年。我的家乡是此次新型冠状病毒感染的肺炎疫情的重灾区。我每天被手机、电视和媒体关于疫情的各种资讯包围，也几乎每天被老师、朋友和同学问候。

在村里，村民小组长每天拿着小喇叭，去每家每户播放县里制作好的防疫手册音频；村里3位党员发挥党员带头作用，每人分包6户人家，负责每天喷洒消毒液到各家各户的房前屋后，询问大家尤其是从武汉返回人员的身体状况，并劝说那些随意外出散步或聚众抽烟聊天的人回家。

目前看，无论是政策支持，还是各方关注，武汉始终是焦点。其实，黄冈、孝感等武汉外围地区的疫情也十分严峻，从1月25日到2月3日的病患数量增长看，黄冈从122例增至1422例，增长了10.7倍。虽然黄冈病患数量没有武汉多，但医疗救助资源和技术力量远弱于武汉；各地捐助的医疗资源的投放集中于武汉，黄冈、孝感等地物资短缺情况并没有彻底改善；武汉等大城市面对突发性危机的应变与治理能力、治理经验、治理效率远胜中小城市；乡村分散布局的特性决定了乡村的宣传、动员需要更多人力物力和财力；广大村民对春节拜年、聚众娱乐、吃饭喝酒等传统乡村习俗更加痴迷，对相关法律与法规的认知和理解不够深入，这也可能影响防疫行动的实施效果。

在乡村开展防疫，要严格执行各级政府的要求与规定。所有返乡人员不得外出，都需要居家隔离；所有外出人员佩戴口罩、勤洗手；取消各类型集聚活动；禁止走亲访友。

根据各地实际，乡村可以创造性开展宣讲工作。充分运用商会平台、乡亲会、微信群、QQ群等多渠道进行宣传，拉横幅，写标语，录视频，“村村通”广播响起来，防控宣传手册到户到人，宣传标语随处可见，宣传要通俗易懂、喜闻乐见，接地气、入人心，保证宣传做到属地全域全覆盖。

针对长期滞留在家的村民可能面临日常生活物资紧缺的问题，尤其那些常年在外务工的“空心家庭”，可能之前购置的年货快消耗殆尽了，各家各户不妨写明生活所需的物资名称及数量，统一由村干部代买。此外，应该鼓励村民在戴口罩、保证安全的前提下种植蔬菜，适度开展生产自救。

要重视并做好针对疫区居民和村民的心理疏导工作。村委会、党员、其他志愿者和爱心人士要做好相应的解释、说明与安抚工作。

总之，关于此次疫情的治理，除了武汉之外，湖北其他城市乃至县城的防疫工作也要得到充分重视，并针对中小城市、农村地区的特殊情况，能给出差异化的抗疫援助。

（作者系广州大学公共管理学院副教授）