你离正确戴口罩 就差这一步

随着公众对新型冠状病毒认识的加强，出门戴口罩已经成了大家的共识。这些日子，相信“宅”在家的你一定恶补了不少关于佩戴口罩的知识。不过，除了要掌握根据不同环境选择口罩类型的知识，以及佩戴口罩的正确方法外，可能还有一个关键性的小细节被你忽略了。那就是，佩戴口罩前一定要把手洗干净。因为，病毒也有可能被你的“脏”手带进身体里。

洗手是戴口罩前，必需的“预备动作”

据广州日报消息，日前，广州市疾病预防控制中心在对新型冠状病毒的肺炎疫情监测中，在一名确诊患者家中门把手上发现了新型冠状病毒的核酸，这是广州首次在外环境中发现。市疾控专家提醒，日常家居细节中，有许多可能造成病毒间接传播的途径，容易为人所忽略，如手机屏幕、电脑键盘、水龙头等都需要日常清洁。

与此同时，中国医学科学院北京协和医院感染内科主任李太生提醒公众，戴口罩之前一定要洗手，做好手部卫生再戴口罩。从目前的情况分析，新型冠状病毒除了通过呼吸道实现飞沫传染之外，还可以通过接触传染。“病毒可以在我们日常碰触的物体表面停留，如果我们的手碰触过沾染了病毒的物体，再去摸鼻子、揉眼睛，很有可能通过粘膜感染病毒，这就是接触传播。所以洗手非常重要。”李太生介绍，在没有条件洗手的情况下，用浓度为75%的酒精擦拭皮肤，是很有效的消毒方式。

人少的公园、独自驾车，未必要“全副武装”

在目前疫情防控的背景下，公众能有出门戴口罩的防护意识很好。但是不是迈出家门的那一刻就一定要“全副武装”呢？李太生主任介绍，在开放的环境下，特别是像奥林匹克森林公园这样相对空旷、人员稀少的露天环境下，原则上不用戴口罩，大家可以自由呼吸新鲜空气。但是在人员相对多一些的场所，尤其是超市、商店这样的室内场所，即使人少，也要戴口罩。

此外，如私家车这样相对私密的环境，在没有搭载过疑似病毒感染者的情况下，一个人开车，也没有必要一定佩戴口罩。

同时，北京市疾控中心发布的“公众佩戴口罩指引”中也对不同场所匹配不同口罩做了“官宣”：

室外环境 在建筑工地、野外郊游等室外环境工作或活动的人员，除职业防护外，原则上可以不佩戴口罩。室外环境下需要戴口罩时，通常建议佩戴一次性使用医用口罩；

家庭环境 家中无密切接触者原则上可以不佩戴口罩。家庭成员出现呼吸道症状时应佩戴口罩，通常建议佩戴一次性使用医用口罩；

工作环境 处于单人办公环境下的工作人员原则上可以不佩戴口罩。处于多人办公环境下的工作人员，办公环境宽松、通风良好，且彼此间确认健康状况良好情况下可以不佩戴口罩。其它工作环境或无法确定风险的环境下应佩戴口罩，通常建议佩戴一次性使用医用口罩；

其他场所 公众处于公共交通工具、厢式电梯等密闭小环境时，应佩戴口罩，通常建议佩戴一次性使用医用口罩。

微波炉、蒸锅加热，这样给口罩消毒不靠谱

病毒怕热，那我们能不能用微波炉、蒸锅对用过的口罩进行加热消毒呢？北京市疾控中心表示，网传的各种“奇葩”消毒法不可取。因为无论是用微波炉、电烤箱还是蒸锅加热口罩，都会不同程度破坏口罩内部结构，口罩就不能再用了。

一只口罩的使用寿命有多长？首都医科大学附属北京康复医院呼吸康复中心主任医师王建军介绍，N95口罩如果没有污染，没有沾染飞沫，没有变形，口罩和面部贴合紧密，一般可以佩戴三天。但是如果接触了新冠的病人，或者感觉佩戴时有呼吸困难需要及时丢弃；外科口罩及医用口罩如无发热或流涕、打喷嚏、鼻塞等症状，口罩可以重复使用，但连续佩戴最好不超过4个小时。此外，污染或潮湿时需要随时更换。

此外，对于健康人群在正常活动时佩戴过的口罩，如乘坐公共交通工具、超市买菜等日常活动佩戴的口罩，携带新型冠状病毒的概率很小，使用后不需要消毒，按照生活垃圾分类的要求处理即可。而出现乏力、发热等症状的疑似病人戴过的口罩，不可随意丢弃，应视作医疗废弃物，严格按照医疗废弃物有关流程处理。

文/本报记者 李洁