女护士跨越三省的逆行

她带着年幼的孩子，穿越三省，最后徒步八十公里赶回湖北，只为参加这场阻击战。

她就是陈阿香，湖北蕲春县人民医院ICU护士。

和所有人一样，陈阿香原本也计划好了一个幸福美满的春节。她的丈夫是国家游泳队体能教练，两人分隔北京和蕲春两地，常年两地分居。今年，丈夫因为有任务不能回乡团圆，陈阿香就在年前请了几天假，带着一岁多的孩子到了北京，打算一家三口在北京过个团圆年。

然而，还没等吃上团年饭，突如其来的疫情便打乱了小家庭的计划。蕲春拉响阻击疫情的警报之后，所有医护人员被要求取消休假，立即赶回县医院。大年三十晚上，陈阿香接到了归队电话，决定带上孩子回蕲春参加战斗，丈夫也表示支持她的决定。

当时，武汉已经封城，从北京返回蕲春的正常路线已经走不通。夫妻两人打开地图，仔细谋划返回蕲春的路线，最后决定选择最近的河南新县回蕲春。初一上午，丈夫把陈阿香送到北京西站，隔着车窗玻璃，阿香背过身去，泪水夺眶而出……

在河南新县下车后，陈阿香先是包车到了安徽宿松，在安徽与湖北的交界弥陀镇下车后，发现省界交通已经封闭，身材娇小的她便背着行李，抱着孩子开始了从弥陀镇到蕲春长达八十公里的步行归队旅程。因为过年，一路上行人稀少，偶尔遇到好心人就求人带一段，遇到封路就步行，就这样，这个初为人母的柔弱女子，带着一个不足一岁的娃，经过三天的日夜兼程，历尽千辛万苦之后，硬是按时赶回了县医院参战。

回到医院后，护士长劝陈阿香先休息，但她看到科室人手紧缺，正月初三就回到了工作岗位。穿上防护服走进重症监护室之前，她和丈夫视频了一次，哭了一回，转身就投入到紧张的工作中。当时，重症监护室的其他医护人员从大年三十起就没有回家。

为什么一定要千里赶回蕲春？阿香说，我选择这个职业，就必须在这个岗位上尽职尽责，守护蕲春人民。

陈阿香的故事感动了许多网友，网友木禾说：有那么多的理由退缩，但是她没有，有那么多的困难她都一一克服。她一直向前，向前，抱着年幼的孩子，一直冲到家乡抗击疫情的一线，无惧生死……（记者 姚鹏）