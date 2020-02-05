各地妇联为抗疫一线医护人员分忧

儿子的4岁生日，妈妈高旭艳没在身边。

2月4日，是几位此前并不熟悉的阿姨，给孩子买来蛋糕，唱响了生日歌。

当日，是山西省中医院护士高旭艳参加省援鄂医疗队，千里驰援湖北抗击疫情一线的第9天。

看着视频中儿子开心地笑着，奶声奶气地保证：“会听话的，妈妈放心”，正全副武装的高旭艳身子微微一颤，冲着儿子身边几位医院妇委会的同事吼了一句：“大家放心，一定圆满完成抗击疫情任务！”

电话，随即挂断。

同事有的抱孩子、有的点蜡烛、有的唱生日歌，好一会儿才将气氛又调回到“4岁生日会”。

据国家卫健委不完全统计，截至目前，援鄂抗疫的医务工作者已超过1万名。

这意味着，他们的背后，就是1万多个充满着挂念的家庭。

“你们守护生命，我们守护你们和你们的家庭！”在全国妇联和中国女医师协会共同发出的慰问信中，“娘家人”向战斗在抗疫一线的医护人员郑重表示。

“为他们的家庭，送去我们的关心和支持！”——各地妇联组织迅速行动起来，主动收集抗击疫情一线医务人员及家属情况。

“特别是存在困难及问题的，要及时主动做好服务”成为大家的共识。

“你家里大人呢？”

看着门内，一个小脑袋怯生生地探了出来，正在合肥梅山路社区巡查的巾帼志愿者孙曼琳很诧异。

“我妈妈去武汉照顾患者了，奶奶还出门了。”小女孩低着声，又带着点骄傲地说。

“那你一个人在家害怕吗？”

“有一点，但是我还能坚持。”

懂事的小家伙，让同为母亲的孙曼琳心疼坏了。

原来，女孩的母亲是名护士，参加了首批援鄂医疗队，家中就只留下了老人和孩子。

孙曼琳马上将情况反映给社区，又联系了志愿者将蔬菜、书籍送上门，还不忘叮嘱小朋友：“妈妈不在家的时候，要多听话，做到勤洗手、戴口罩、不去人多的地方，注意个人卫生。”

“他们是‘逆行者’，我们要助他们轻装上阵！”

为了这句承诺，陕西汉中各级妇联的工作人员，盯紧一线抗疫医护人员“心中最柔软的地方”——为6名驰援武汉女医护人员的孩子，专门定制了教育网课，并征集了一支具备心理咨询师资质的巾帼志愿者队伍，为这些家庭提供“排解压力，共度疫情”的心理咨询服务。

她们还操心医护人员家中的“菜篮子”“果盘子”，甚至主动当起了快递员。

2月2日，坚守疫情防控岗位、已连续工作几个昼夜的市中心医院儿科主任马维维得知，一箱搭配好的新鲜蔬菜已经送到家门口，连连发出感谢：“妇联的姐妹们太贴心了！”

在江西新余，市妇联积极参与“呵护天使”行动之中，与其他部门共同认领了8家医院医护人员家属关爱任务。娘家人表示，医护人员奋战在一线，妇联组织将随时随地为“最美天使”解决后顾之忧。

“‘逆行者’去救人，不能还有后顾之忧！”在湖南，2月1日起，在省妇联统一安排下，株洲、衡阳、邵阳、怀化4市妇联开始逐户了解辖区内援鄂女队员的家庭需求。

湖南第一批援鄂医疗队队员、衡阳市中心医院护士邓胡梦婷1月25日即已奔赴湖北，她的父亲邓伟生刚做完肝肿瘤介入手术，年前才出院回家，需要持续复查。

为了让这位“95后”女孩放心，2月2日，衡阳市妇联负责人特意来到邓胡梦婷家中，请市中心医院医生仔细查看诊断书，提醒康复注意事项。

在山西晋中，一线医护人员子女已开始享受“二对一”线上课程辅导和心理疏导，每名医护人员子女都有2名志愿者精准对接，在整个寒假期间开展辅导功课、兴趣爱好培养、心理干预以及谈心聊天，帮助孩子缓解压力，树立信心。“目前，第一批36名大学生志愿者已经精准对接了18名抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情一线医护人员子女。”晋中市妇联工作人员介绍。

“你们守护‘大家’， 我们来守护你们的‘小家’。”

在浙江温州，温州市妇联在全市范围内发出开展“争当‘小家’平安最美守护者，争当‘大家’稳定最美助力者”的“双争”活动号召，主动为一线医护人员家庭送去温暖与爱心、支持和帮助。

市委市政府发出“居家七日、足不出户”的号召后，那些在一线冲锋陷阵的医护人员家庭可能面临物资短缺的困难。

温州市妇联马上排查摸底，了解医护人员家庭情况及其困难需求，特别是支持驰援武汉的医护人员家属。她们一边对接温州附一、附二和市六院，排摸了50户存在实际困难的家庭，一边同步联系送菜平台。

永嘉县一家农业企业积极响应。“就算其他业务暂停了，也要千方百计保障这批蔬菜的供应、运输。”企业老总说。市妇联工作人员和基层妇联干部把这些蔬菜送上后，发现有些医护人员家庭缺口罩、消毒水，又马上解决该问题。

“比起医护人员的付出，我们做的这点事真是微不足道，送菜行动将一直持续到疫情结束。”妇联干部说。

接下来，温州市妇联还将继续为这些家庭开展代买代购、电话回访等服务。县市区妇联也积极行动，与这些家庭建立常态化联系，上门嘘寒问暖，送上党和“娘家人”的关怀。

让战斗在一线的医护人员全身心投入疫情防控阻击战，是各级妇联组织共同的努力目标。

“全力解决，不能让前方战士有一丝的分心。”面对这场已经打响的疫情防控人民战争，一位来自山西晋中的巾帼志愿者斩钉截铁地说。（姜军旗 王蓓 党柏峰 姚改改 刘旭/邵伟）