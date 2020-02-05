别样假期 勿把恐慌传染给小宅娃

面对突如其来的肺炎疫情，焦虑和恐慌也在部分人心中蔓延。孩子作为一个特殊群体，其身心更容易受到侵扰和影响，尤其在对孩子意义非凡的春节寒假期间。研究表明，积极的信念、平和的心态将能提升人体的免疫力，即使被感染，也不至于发病或者症状轻微，自动获得免疫。这种来自于内在的生命力才是最好的防护。所以在这个特殊时期，做好孩子的心理防护，就是给孩子一份特别的爱。

大人先别慌，正常作息很重要

我们经常说，“父母情绪稳定是给孩子最好的礼物”。此时此刻，父母或家人的情绪稳定，对孩子而言，更是最好的礼物。孩子常常通过父母的情绪和行为来观察和体验这个世界。父母情绪稳定是一种内在和外在的影响力，会让孩子有安全感。

维持正常的生活作息，保持生活的稳定性。虽然“疫情”是一个应激事件，但一定不要让孩子感到“危机重重”。千万不要手忙脚乱，自乱阵脚。让孩子生活作息维持规律，保持生活的稳定性，是孩子心理稳定的重要内容。

跟孩子讲疫情，避免信息轰炸

对于年龄小一些的孩子，在分享有关信息或回答孩子关于“疫情”的疑问时，一定要用符合孩子年龄的通俗的话讲给孩子听。我们可以轻描淡写一些，一定要多传递正能量，让孩子有信心。对于大一些的孩子，一定要引导孩子合理看待信息，分清良莠，不要过度关注疫情相关报道，不要轻信疫情相关小道资讯，避免陷入视讯信息轰炸中。让孩子永远心存希望，永远相信黑暗不会长久，光明终会再临。

“宅”在家的寒假，可做的事情还很多

由于“疫情”的不期而至，可能打乱了孩子盼望许久的寒假计划，外出旅游取消了，跟着大人走亲访友也可能变少了，甚至外出的机会都大大减少了，多数时间只能“宅”在家里。这时候孩子的小心脏可能拔凉拔凉的。所以父母一定要给孩子充足的积极关注，用心帮孩子将寒假过出彩儿来，如：与孩子一起玩游戏、学习做手工；全家一起练习瑜伽；一起读一本书或绘本，然后讨论故事的情节；一起做饭，每个人负责不同的部分等。让孩子在困难中看到人与人之间的风雨同舟、守望相助的爱的存在，让孩子永远心怀感恩。让孩子将来能有超越父辈的心理能力，从而应对他们人生中可能出现的任何困难与挫折。

教孩子管理情绪，会表达会解决

情绪管理不是简单地压抑、控制自己的情绪，而是要在正确理解情绪、体察接纳自身真实情绪的基础上，掌握调适不良情绪的有效方法与技巧，让自己成为情绪的主人。管理情绪最重要的一步，就是能识别出自己的各种情绪，给每一个情绪准确地贴上标签。孩子能识别出的情绪越多，他就越是能清晰地表达出来，而准确地表达自己的情绪，这就是处理情绪的开端。能表达，他才能沟通，才能想办法。有时，只需表达出来，情绪就解决了。

孩子这些反常情况，记得寻求专业帮助

如果孩子出现如下情况，且影响了孩子正常的生活，需要寻求专业的帮助：（1）0-5岁孩子：吸手指头；害怕黑暗或动物，畏惧夜晚，黏住父母；大小便失禁，尿床，便秘；说话困难（如口吃）；食欲减退或增加。（2）易怒，郁郁寡欢；睡眠失调，噩梦连连；沉默寡言；行为失控；兴趣减退或丧失；食欲减退等。

文/崔永华（国家儿童医学中心 北京儿童医院）