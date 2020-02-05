北京：医疗机构应优先安排急危重症患者

昨天下午，北京市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。北京市卫生健康委新闻发言人高小俊通报了本市最新的疫情。他同时表示，在做好疫情防控的同时，要保持医疗机构正常的诊疗秩序，医疗机构应该优先安排急危重症患者，特别是符合手术和治疗指征的要进行合理安排和治疗。

除了疫情之外，各医疗机构正常诊疗工作要如何开展？北京市卫生健康委新闻发言人高小俊表示，根据统计，北京市民服务热线12345从1月29日到2月3日，接听有关肿瘤患者治疗的问题就有36件。高小俊表示，保持医疗机构正常诊疗秩序是一贯的要求。国家卫生健康委和北京市卫生健康委都已经下发相关通知，在做好疫情防控的同时，要保持医疗机构正常的诊疗秩序。医疗机构应该优先安排急危重症患者，特别是符合手术和治疗指征的要进行合理安排和治疗。

此外，为了减少患者在医院的聚集、防止交叉感染，市卫生健康委建议非急诊手术、非急症手术应该适当延缓。但就这个延缓，医疗机构相关医务人员要向患者进行充分沟通，征得患者理解，不能擅自停止治疗和手术。

另外，本市两家肿瘤医院都通过官方平台发布了相关信息，患者可以查询。

发布

又有11例新型冠状病毒感染的肺炎患者出院

新闻发布会上，北京市卫健委新闻发言人高小俊通报了本市最新的疫情。本市又有11例新型冠状病毒感染的肺炎患者，符合出院标准，先后出院。11名患者中，年龄最小的15岁，最大的47岁。

2月3日零时至24时，本市新增16例新型冠状病毒感染的肺炎病例，其中6例有湖北及其他省份接触史，10例为确诊病例的密切接触者。均已送至定点医疗机构进行救治。

截至2月3日24时，本市累计确诊病例228例。其中东城区2例、西城区28例、朝阳区36例、海淀区45例、丰台区18例、石景山区6例、门头沟区3例、房山区5例、通州区13例、顺义区5例、昌平区14例、大兴区29例、怀柔区3例、延庆区1例，外地来京人员20例。平谷区、密云区尚未有病例。

目前，本市死亡1例，出院23例，204例在定点医院进行隔离治疗，其中危重型9例。

一线抗疫人员享每人每天300元补助

新闻发布会上，市人力社保局局长徐熙宣布，为体现市委市政府对医护人员的关心关爱，对直接接触待排查病例或确诊病例，诊断、治疗、护理、医院感染控制、病例标本采集和病源检测等工作相关人员，给予每人每天300元补助，对参与疫情防控的其他医务人员和防疫工作者给予每人每天200元补助。

此外，医护及相关工作人员因履行工作职责感染新型冠状病毒肺炎的，由各区人力社保部门按规定认定工伤。用人单位为这些人员申报工伤认定且事实清楚、材料完整的，由原来的60日压缩为3日。同时，《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》覆盖的药品和医疗服务项目临时纳入工伤保险基金支付范围。

对新落地防控物资生产项目开辟审批绿色通道

市发展改革委主任谈绪祥在昨天的发布会上表示，市发展改革委会同市人力社保局、市金融局、人行营业管理部、市商务局、市财政局等27个部门于2月3日提出了19项具体政策措施，全文有2处提到“特事特办”、6处提到“绿色通道”，采取了一系列特殊政策努力为疫情防控提速提效，注重特事特办的同时，注重问题导向、突出便企利民。

《若干措施》要求，提高防疫物资生产项目审批效率，对新落地生产疫情防控所需物资的项目，开辟一站式、全链条并行、48小时内办结的审批绿色通道，优先配置用地用水用电等资源型指标；加强与疫情防控所需药品和医疗器械产品生产企业对接，支持企业进入防控产品应急审评审批绿色通道。设置专用窗口和绿色通道，对用于疫情防控治疗的进口药品、医疗器械等，做到即到即提，确保通关“零延时”；建立采购绿色通道，按照国家有关规定，采购疫情防控相关货物、工程和服务的，可不执行政府采购法规定的方式和程序。

加强防疫药品研发和技术攻关，出台加强新型冠状病毒感染的肺炎科技攻关促进医药健康创新发展的相关政策，支持医疗机构积极开展针对新型冠状病毒感染的肺炎预防、诊断与治疗创新品种临床研究，及时、足额、优先为符合条件的生产相关药品、试剂、疫苗研发机构办理采购国产设备退税。

保障

十行业企业可延迟缴纳社保至7月底

为维护疫情期间的参保人权益，市人力社保局昨天还宣布了延迟缴纳社会保险费的相关政策。

首先是普惠政策：本市暂定将1月、2月应缴社保费的缴费期延长至3月底，并根据疫情情况继续放宽时限要求，延长期间各项社会保险待遇正常享受。

其次是特殊政策。市人力社保局局长徐熙表示，疫情发生以来，本市旅游、住宿、餐饮、会展、商贸流通、交通运输、教育培训、文艺演出、影视剧院、冰雪体育等10个行业企业经营受到很大影响。据初步统计，仅住宿、餐饮两个行业1.7万家企业、24万余参保职工，每月负担社会保险费约3.2亿元。以餐饮企业西贝莜面村为例，在京各门店参保人员近2000人，每月负担社会保险费超过247万元。

考虑到这些行业企业的经营特点和实际困难，为帮助其渡过难关，本市决定对这10个行业企业制定特殊优惠政策，将疫情影响期间应缴纳的社会保险费征收期延长至7月底。而且，在规定期限内补缴社会保险费时不收取滞纳金，也不影响员工个人权益记录，不会影响参保人的购房、购车以及积分落户等需要参照社保权益记录的资格审核。

相关企业应及时向其行业主管部门申报确认延迟缴纳，由各行业主管部门再汇总到人社局和医保局统一处理。

疫情期间应允许调剂使用年内休息日

鉴于当下的疫情，市人力社保局提出，企业为满足生产经营的需要可以灵活实施用工政策，允许企业在保障职工合法权益的基础上，综合调剂使用年度内的休息日。

如果企业受疫情影响导致生产经营困难，企业与职工可以通过协商一致采取调整薪酬、轮岗轮休、缩短工时、待岗等方式稳定工作岗位。

本市还将对生产经营困难的企业加强支持力度，对符合条件的企业按规定给予失业保险费返还，标准是：对依法参加失业保险并足额缴纳失业保险费12个月以上，未裁员或裁员率低于年末城镇登记失业率的企业，返还其上年度实际缴纳失业保险费的50%，引导企业稳定职工就业。

对受疫情影响企业不断贷不压贷

市金融监管局昨天宣布，对因受疫情影响经营暂时出现困难但有发展前景的企业，将不抽贷、不断贷、不压贷，为相关企业做好续贷服务，努力做到应续尽续、能续快续。

启动线上续贷机制。采取适当下调贷款利率、增加信用贷款和中长期贷款等措施，支持相关企业战胜疫情灾害影响。对于因受疫情影响在股票质押、公司债兑付、信息披露等方面遇到困难的企业，指导其用好中国证监会及交易所相关政策，适当展期、发新还旧和延期披露。

这条措施主要服务于在疫情中遇到明显困难的企业，综合各类金融政策，帮助企业尽快渡过难关。

文／本报记者 蒋若静 雷嘉