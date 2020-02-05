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武汉火神山医院接收 首批新冠感染患者

2020年02月05日08:34 来源：新华社

　　新华社电 经过军队支援湖北医疗队扎实细致、紧张有序的准备工作，武汉火神山新型冠状病毒感染肺炎专科医院开始正式接诊新型冠状病毒感染的肺炎确诊患者。4日9时30分，在军队医护人员的陪护下，由武汉市定点收治医院转诊而来的部分患者缓缓走进病房，一些身体虚弱的患者则或乘坐轮椅或躺在病床上被推进病区。

　　记者看到，医技楼内，CT、X光、超声等大型设备已安装调试完毕。医院的耗材仓库内，医疗队队员宋鹏飞正带人清点130余种医用防护用具。宋鹏飞介绍，耗材仓库旁边的药材仓库，存贮着180余种防疫药品。

　　为了提高科学施治质量，在收治病人前，军队支援湖北医疗队医护人员预先进行了严格的培训和考核，明确医护人员“不达标不上岗”。同时，医院还安排10余位感染病、呼吸、重症医学等专家 “坐镇”，确保疑难重症患者在诊断时能“一锤定音”。

　　患者被收治病房后，全身严密防护的医生带着护士开始逐间查房，详细询问每个患者的病情，并给呼吸不畅的患者通上了氧气。4日起，他们将在隔离区内接受军队支援湖北医疗队的全面诊治。供图/新华社

(责编：许晓华、崔元苑)


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