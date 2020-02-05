中方有效防止疫情向其他国家蔓延

2月4日，外交部举行网上记者会，发言人华春莹在线回答中外记者提问。

有记者提问，昨天，在世卫组织执委会第146届会议上，世卫组织总干事谭德塞再次强调，防范是必要的，但无需过度反应。世卫组织不建议各国采取任何旅行或贸易限制措施，呼吁各国采取基于证据、令人信服的措施。他同时警告谣言和错误信息传播的危害。中方对此有何评论？

华春莹表示，事实是，疫情发生以来，中方采取了空前严格的防控举措，其中很多都超出了世卫组织的建议和《国际卫生条例》的要求。根据世卫组织2月3日发布的疫情报告，全球除中国外共有153例确诊病例，不到中国境内病例的1%，而2009年美国H1N1流感蔓延到214个国家和地区。正是由于中方的努力，才有效防止了疫情向其他国家蔓延。中方为抗击疫情采取的举措被世界卫生组织称赞为“设立了应对疫情暴发的新标杆”。

事实是，根据媒体报道，2009年始于美国的甲型H1N1流感造成163.23万人被感染，28.45万人死亡，死亡率高达17.4%;2012年中东呼吸综合征死亡率为34.4%；埃博拉疫情死亡率是40.4%。此次在中方的不懈努力下，目前中国境内新冠病毒疫情死亡率约2.1%，远低于以往其他疫情。2月1日起，治愈人数开始超过病死人数。截至2月3日24时，累计治愈出院病例632例。我们有信心、有能力战胜这场疫情。

事实是，世卫组织发布新型冠状病毒感染的肺炎疫情为国际关注的突发公共卫生事件，主要目的是为卫生体系脆弱、公共卫生能力不足的国家提供必要国际援助。世卫组织不赞成甚至反对对中国采取旅行禁令，并且多次表示中国采取的举措坚定有力，对中方战胜疫情始终充满信心。但恰恰是一些防疫能力强大、防疫设施先进的发达国家率先采取过度的限制措施，这与世卫组织的建议相违背。即便一些美国媒体和专家也都认为，过度限制措施恰恰是世卫组织反对的，并不能真正降低病毒扩散的风险。我还注意到，有德国媒体报道表示，面对疫情，如果我们充满同情帮助之心，那么恐惧和恐慌就会退却。如果在疫情挑战面前失去人性，那输掉的就不仅是一场对抗疾病的战役。文/本报记者 董鑫