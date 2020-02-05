湖北省红十字会 专职副会长被免

针对湖北省红十字会在捐赠款物接收分配中的有关问题，湖北省纪委监委迅速开展调查核实工作。4日，湖北省纪委监委就湖北省红十字会有关领导和干部失职失责问题进行公开通报。通报显示，经湖北省纪委监委研究并报湖北省委批准，免去张钦省红十字会党组成员、专职副会长职务；另有多人受到处分。

记者4日从武汉市纪委监委获悉，武汉严肃查处武汉市防疫应急物资储备仓库违规发放口罩问题。对一名干部给予免职、党内严重警告、政务记大过处分，对两名干部予以诫勉谈话。

经武汉市纪委监委研究，并报武汉市委批准，免去夏国华武汉市统计局党组成员、副局长职务，并给予其党内严重警告、政务记大过处分；对武汉市发改委党组书记、主任，武汉市统计局党组书记、局长孟武康和武汉市政府办公厅副主任黄志彤予以诫勉谈话。

武汉市纪委监委表示，防疫应急物资管理发放工作事关疫情防控工作大局，必须依规有序高效开展，武汉各级纪检监察机关将强化监督，抓早抓小，为打赢疫情防控阻击战提供坚强有力保证。文/据新华社