北京“非常之策”为疫情防控“开绿灯”

2月4日下午，北京市召开新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作新闻发布会。针对北京市2月3日出台的《关于进一步支持打好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控阻击战若干措施》（以下简称《措施》）回应市民关切，包括延迟缴纳社会保险费、帮助各类企业稳定生产经营等具体内容。“非常时期必须行非常之策，要为疫情防控大开绿灯。”北京市发改委主任谈绪祥表示。

●北京11名患者出院

北京市卫健委新闻发言人高小俊介绍，本市又有11例新型冠状病毒感染的肺炎患者，经过医护人员精心治疗后，符合出院标准，先后从地坛医院、佑安医院、解放军总医院第五医学中心出院。11名患者中，年龄最小的15岁，最大的47岁。

2月3日0时至24时，本市新增16例新型冠状病毒感染的肺炎病例，其中6例有湖北及其他省份接触史，10例为确诊病例的密切接触者。均已送至定点医疗机构进行救治。

截至2月3日24时，本市累计确诊病例228例。其中东城区2例、西城区28例、朝阳区36例、海淀区45例、丰台区18例、石景山区6例、门头沟区3例、房山区5例、通州区13例、顺义区5例、昌平区14例、大兴区29例、怀柔区3例、延庆区1例，外地来京人员20例。平谷区、密云区尚未有病例。

●为疫情防控大开绿灯

“非常时期必须行非常之策，要为疫情防控大开绿灯。”谈绪祥介绍，19条措施在起草过程中，主要有三方面的考虑。

一是注重问题导向。这个文件出台从一开始就是要解决问题，让疫情防控工作更加高效顺畅。各部门针对目前反映突出的防疫物资短缺、中小微企业经营困难和负担较重等问题，为市场主体加快审批服务、加大资金支持、简化手续办理，创新工作方式方法解决问题，以问题解决有效推动疫情防控工作。

二是注重特事特办。非常时期必须行非常之策。因此在行政审批、资金保障、金融支持、生活必需品保障上为疫情防控大开绿灯。

三是突出便企利民。坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，强化重要防疫和生活物资调配和市场供应。根据疫情影响，大力推行“互联网+政务服务”，提倡“网上办、掌上办、延后办”，最大程度便企利民、保障安全。

●社保延迟支持中小企业

“仅住宿、餐饮两个行业就有1.7万家企业、24万职工，共缴费3.2亿元的社会保险。也就是这两个行业就缓冲了3.2亿元。比如西贝莜面村在京门店有2000多名员工参保，每个月需缴纳247万元。因此社保延迟缴纳的缓冲对于企业来说作用很大。”北京市人力社保局局长徐熙介绍。

《措施》表示，将1月、2月应缴社会保险费征收期延长至3月底。对于旅游、住宿、餐饮、会展、商贸流通、交通运输、教育培训、文艺演出、影视剧院、冰雪体育等受影响较大的行业企业，经相关行业主管部门确认，可将疫情影响期间应缴社会保险费征收期延长至7月底。

●不影响购房买车积分落户

“受疫情影响未按时缴纳社保不影响购房、买车、积分落户。”徐熙在发布会上明确表示，一些企业无法按规定时限完成社保续费，还有部分特殊行业因疫情导致经营困难，无法按期缴纳社会保险费。这些情况，不会影响参保人正常享受社保待遇和个人权益。换句话说，个人购房、购车和计分落户等需要参照社保权益记录的资格审核，都不会受到影响。（记者 陶凤 王晨婷）