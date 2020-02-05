“小汤山”模式全国落地

占地6万平方米、10天建成、1000张床位、19个病区单元……武汉火神山医院开门迎诊。2月4日9时26分，救护车载着50名从武昌医院、汉口医院等医院转诊的新型冠状病毒感染的肺炎患者抵达火神山医院，这也是火神山医院接诊的首批病人。连日来，“小汤山”模式在全国相继落地，然而，解决床位难题还仅是抗疫之战的其中一局。

“二对一”接诊

全面评估病情

新型冠状病毒疫情发展至今，患病人数逐日攀升。继医疗物资短缺之后，一床难求也成时下燃眉之急。

1月25日，武汉市蔡甸区火神山医院开工建设。2月2日，火神山医院正式由武汉市政府移交军队支援湖北医疗队接管；次日，据新华社报道，经中央军委主席习近平批准，军队抽组1400名医护人员承担起该院新型冠状病毒感染肺炎专科医院医疗救治任务。

当前，火神山医院不设门诊，主要救治确诊患者，开设了重症监护病区、重症病区、普通病区，设置感染控制、检验、特诊、放射诊断等辅助科室。

2月4日这天，央广网消息显示，救护车分批次载着已被确诊的肺炎患者，陆续驶入医院病区。军队援助武汉医疗队的医务人员身着全身防护服，迅速将第一批患者转移至负压病房内。

据悉，该批救护车为负压式救护车，车上配备了便携式呼吸机、氧气瓶等相应医疗设备，随行的医护人员也采用了三级防护措施。实际上，2月3日晚，火神山医护人员已前往三家医院了解患者情况，并为每位患者进行编号，以最大限度保障转运工作进行。

据首批接诊的护士长赵艳丽介绍，为确保及时救治，医院安排一名医生一名护士，二对一接诊病人，以便进行全面评估。

雷神山建设就绪

“方舱医院”将启用

几乎与火神山医院同时，同样参照当年“非典”期间小汤山医院模板的雷神山医院也将很快投入使用。国资委网站消息显示，截至2月3日，雷神山医院项目总体建设进度已完成80%。其中，隔离病房区完成总体工作量的75%；医护生活区完成总体工作量的90%。基础施工全部完成，其中包括箱板房完成吊装1903间，地板胶施工完成至1000间，卫生间贴砖完成200间。

在1月31日湖北省人民政府召开的新闻发布会上，武汉市市委副书记周先旺曾透露，这所建筑面积7.5万平方米，可容纳1500张病床的雷神山医院预计将于2月5日交付使用，2月6日可正式收治病人。

不仅如此，为最大限度调动医用物资，武汉市内会展场馆也在紧锣密鼓地改装建设中。2月3日晚，武汉市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部发布消息称，武汉市计划在江汉区、武昌区、东西湖区建设“方舱医院”，用于收治新型冠状病毒感染的肺炎患者。据了解，这3家“方舱医院”分别位于洪山体育馆、武汉客厅和武汉国际会展中心。

长江日报消息显示，改装完成后，3家“方舱医院”将可提供3400张床位。这些病床将按单元分开管理，床位之间则用隔板隔开。其中，武汉客厅“方舱医院”将于2月4日晚上正式启用。

对此，中国工程院副院长、中国医学科学院院长王辰曾指出，“方舱医院”就像一个大的集体宿舍，建设需做好男女分区，重视洗漱卫生问题，做好隔离分区及医疗废水废物处理，尤其要保持重症转诊的渠道畅通。

“小汤山”模式

落地全国

为解决武汉发热病人看病难、住院难问题，武汉目前按照“10+10”模式征集医疗资源，即在10家大医院出人员、出技术、出力量基础上，征用10家中小型医院出场地、出床位和医务人员，作为定点医院收治疑似病例和确诊的病例。

基于此，据武汉市卫健委官网消息，2月2日，武汉市开始征用17家医疗机构作为第四批定点医院，专门收治从前三批定点医院转出的首次检测结果为阴性的疑似病例。据统计，截至2020年2月2日23时，武汉市26家定点医院共开放床位7259张，已用床位7332张和空床位131张。

武汉之外，基于疫情发展态势，各地相继破土动工，沿袭起“小汤山”经验。据不完全统计，目前北京、湖南、河南、黑龙江、陕西、广西、贵州等地已分别就新型冠状病毒肺炎疫情着手修缮和建设病区。

比如，2月1日，北京小汤山医院启动修缮改造工程，为北京疫情变化作后备补充；长沙市公共救治中心用72小时完成1.41万平方米用房的改造修缮；郑州市第一人民医院港区医院将在改造扩建后，作为新型冠状病毒感染的肺炎患者定点救治医院，预计2月6日前完成基建施工；而由中国建筑承建的西安市公共卫生中心也将在2月中旬投入使用……

然而，仅解决床位难题对疫情攻坚而言并非万全之策，在武汉市肺科医院新型冠状病毒感染的肺炎防治专家组组长杜荣辉看来，想要尽快控制、隔离传染源，床位之外，还需尽快落实试剂盒和防护物资。

“湖北省的医疗物资告急情况已得到缓解，目前处于‘紧平衡’状态，生产恢复速度较快。”在2月3日国新办召开的发布会上，工信部总工程师田玉龙透露，截至2月1日，病毒检测试剂盒日产量已经达77.3万人份，相当于疑似患病者40倍；同时，目前全国口罩产能恢复至60%左右，优先保障武汉和湖北。

眼下，面对定点医院遍地开花，而武汉新型肺炎病死率依旧居高不下的现状，国家卫健委医政医管局副局长焦雅辉坦言，目前全市收治病人较为分散，不利于管理，医院也并非全由重症医学团队进行管理，这在一定程度上摊薄了优质的医疗资源力量。

对此，国家卫健委新征用了三级甲等综合医院独立的院区作为专门收治重症患者的定点医院，并且组织院士团队来巡诊，组织全国高水平的医院整建制地接管这些医院重症患者的管理，并建立院士巡诊、多学科综合治疗及整体护理等一系列制度。（记者 陶凤 刘瀚琳）