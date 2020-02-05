新型冠状病毒感染肺炎病死率2.1% 湖北武汉高于全国

新型冠状病毒肺炎目前病死率多高？为何湖北病死率高于全国？重症患者救治情况如何？抗病毒药物研发情况怎样？……2月4日，国家卫健委召开新闻发布会，介绍进一步加强新型冠状病毒感染的肺炎重症患者医疗救治有关情况，国家卫健委、科技部及有关专家等回应了社会关切。

●新冠病毒肺炎全国确诊病死率为2.1%

国家卫健委医政医管局副局长焦雅辉介绍，现在统计的是确诊病例的病死率，分母是现在能够确诊的病例。截至2月3日24时，全国新型冠状病毒感染的肺炎累计确诊病例数是20438人，累计死亡425人。

数据显示，目前全国确诊病例的病死率是2.1%。死亡患者主要集中在湖北省，累计414人，占全国97%，湖北省的病死率是3.1%；武汉市死亡人数是313人，占全国死亡人数的74%，病死率是4.9%。如果刨掉湖北省，其他省份病死率是0.16%。

●将开设新的定点医院计划收治重症患者

焦雅辉介绍称，开设新的重症患者集中收治定点医院，在原有三家重症集中收治医院的基础上，也就是金银潭医院、武汉市肺科医院、武汉大学中南医院基础上，新开设了华中科技大学同济医学院附属协和医院西院区、同济医院中法新城院区和武汉大学人民医院东院区，计划收治1000名重症患者。

同时，2月3日在全国调集20家方舱医院支援武汉，还有600多位医务人员，2月4日在全国调集1400多名护士，还调集了3个移动P3实验室，负责方舱医院的诊疗和检测工作。

●组建3000多人医疗队

据焦雅辉介绍，将从全国调集医疗资源支援武汉重症患者医疗救治工作。从在京的委属委管医院和江苏、山东等十余个省份，国家卫健委委属管医院、省级大医院、大学附属医院抽调负责人和3000余名重症医学科的骨干医护力量组建医疗队，整建制接管新的重症患者收治病区。

各医疗队组派时，选派中高级职称的科主任和中高级职称的护士长带领中青年骨干医师、护士按要求完成此次高强度的重症救治工作。

●确诊病例绝大多数是轻症

焦雅辉介绍，此次新型冠状病毒感染肺炎的患者绝大多数是轻症。她提醒，大家不要因今天发布会主要谈的重症患者救治，就认为我们患者当中都是重症，产生恐慌或恐惧。

●新冠病毒肺炎人群普遍易感

“现在从拿到的病例数据来看，对于这个病，人群是普遍易感，现在最小的报告年龄是1个月的新生儿，最大年龄是90多岁的老年人，所以，人群都是普遍易感的。”国家医疗专家组成员、北京地坛医院感染性疾病诊疗与研究中心首席专家李兴旺介绍。

●武汉发热门诊就诊人员增速放缓

数据显示，2月3日全国发热门诊接诊量是220865人次，较前一日减少了16710人次，下降了7%。其中武汉发热门诊就诊人员增速放缓。

“从这个趋势来看，虽然武汉的发热门诊的人次绝对数在增加，但最近一段时间的增幅还是放缓的。总的来看，发热门诊的工作量及医务人员的工作强度在逐渐减轻，从发热门诊来看，基本能够满足这些患者的就诊需求。”焦雅辉介绍。

●已初步遴选部分具有潜在作用的药物

抗病毒药物的科技研发方面，科技部生物中心副主任孙燕荣介绍，在病原学研究方面，能够实现在短时间内快速分离和鉴定新型冠状病毒，并且实现了全基因组测序，最快时间向国际社会共享。

在诊断技术和产品方面，推动和研发的核酸诊断试剂已经全面投入应用，当前正在推动研发免疫学等快速诊断产品。

在药物研究方面，已经初步遴选了部分具有潜在的抗新型冠状病毒作用的药物，当前正在加紧推进进一步的疗效验证。（记者 陶凤 彭慧）