新华社电 2月4日，中共中央政治局常委、国务院总理、中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组组长李克强主持召开领导小组会议。

中共中央政治局常委、中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组副组长王沪宁出席。

再增加2000名医护人员支援湖北

会议指出，2月3日，习近平总书记主持中央政治局常委会会议并对加强疫情防控工作作重要讲话。各级党委和政府要把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话和中央政治局常委会会议精神上来，把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓，真抓实干，把落实工作抓实抓细，坚决遏制疫情蔓延势头，坚决打赢疫情防控阻击战。

会议指出，湖北省特别是武汉市仍然是全国疫情防控的重中之重，要把人民生命安全和身体健康放在第一位，努力提高收治率和治愈率，降低感染率和病死率。进一步扩大床位供给，征用一批酒店、场馆、培训中心等用于集中收治疑似病例、轻症患者或观察密切接触者，将部分三级综合医院转型为定点收治医院。调集一批应急方舱医院、再增加2000名医护人员支援湖北，4日晚到位。集中优势力量，调派高水平医护团队整建制接管重症救治医院或病区，配齐抢救设备和防护物资。扩充基层首诊医疗力量。合理安排医护人员轮休，保障医护人员身体健康。提高检测确诊能力，缩短检测时间，从全国疾控系统调派检测力量支援武汉，允许符合条件的第三方检测机构开展核酸检测。优化诊疗方案，将临床行之有效的治疗措施纳入诊疗规范，加强中西医结合，提高临床救治有效性。

推动口罩等企业加快复工达产

会议指出，要坚决把医疗救治和防护资源集中到抗击疫情第一线，同时确保生活必需品供应。加强统筹协调，压实地方责任，推动医用防护服、口罩等企业加快复工达产，最大限度发挥生产潜能，多种方式扩大产能。对进口医疗物资符合相关标准的，要抓紧投放使用。做好重点医疗防控物资分类使用科普宣传。保障各地生活必需品正常供应。协调重点企业特别是央企增加生活必需品生产。保障交通网络畅通，尽快打通部分被阻断道路，及时解决跨区域调运中遇到的问题，提高物资分拨效率，保障市场供给。

进一步统筹做好防控重点物资日调度

会议要求，国务院联防联控机制要完善医疗资源供需精准对接机制，根据各地特别是湖北省疫情防控需要，进一步统筹做好医疗防控重点物资日调度，各部门要各司其职，主动作为、通力配合。加强交通错峰调度，避免节后人员返程大量集中出行。要在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策，坚决打赢疫情防控阻击战。

领导小组成员丁薛祥、黄坤明、蔡奇、王毅、肖捷、赵克志参加会议。