中国人保健康：发挥专业优势 全力支持疫情防控

记者从中国人保健康公司获悉，自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，公司高度重视，迅速应对，在积极向重点地区捐款捐物，向医护人员及家属捐赠保险，履行金融央企责任的同时，发挥健康保险专业优势，多方整合医疗资源，不断优化服务内容，为广大客户和社会公众提供专业化的健康管理服务，全力支持防控阻击新型冠状病毒肺炎疫情。

据介绍，中国人保健康公司依托医疗资源整合能力，集合全系统力量，在“人民健康APP”和人民健康服务号、人民健康PLUS公众号等平台，相继推出了专家在线咨询、视频医生服务、电话心理咨询等一系列免费健康管理服务。

中国人保健康公司与微医互联网医院合作，推出了“抗击疫情，实时救助”疫情平台，实时发布疫情动态，开展疫情防治宣传；紧急动员，集结全国万名医学专家，为“人民健康APP”客户免费提供在线图文健康咨询，目前已完成200多次客户咨询服务解答；与国内专业心理咨询机构合作，为抗击疫情一线的医护人员和已确诊或接受隔离的保险客户提供免费电话心理咨询服务；为符合条件的公司客户免费提供视频医生服务，实现专业医生7*24小时值守，解答疑似症状。此外，公司还为已确诊为新型冠状病毒重症肺炎的公司客户免费提供北京上海三甲医院呼吸科、影像科、重症医学科等相关科室的专家第二诊疗意见服务。

与此同时，为充分发挥保险保障机制作用，中国人保健康公司已为湖北省社区卫生协会2000名社区服务骨干人员，以及辽宁、广东、河南、浙江、江西等外地援鄂的599名医护人员和7400名当地医护人员及家属，赠送涵盖重症疾病、疾病失能、疾病身故等责任的健康保险，保额达25亿元。

公司相关负责人介绍，在疫情发生后，中国人保健康公司各级机构也勇担社会责任，积极参与中央金融团工委、全国金融青联和金融青年志愿者协会等组织发起的公益捐赠活动，通过中国青少年发展基金会、北京韩红爱心慈善基金会、各地红十字会、慈善总会等渠道，持续向重点地区捐款捐物，共克时艰。

“下一步，中国人保健康公司将继续发挥国有专业健康保险公司的责任担当和专业优势，始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位。”上述负责人说，公司将以实际行动诠释“人民保险、服务人民”的企业使命，与各方密切协同，全力守护人民健康，共同打赢疫情防控战。（李彤）