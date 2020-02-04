北京号召在职党员积极参与社区村疫情防控 

昨天，市委组织部发布《通知》，动员各级机关企事业单位党组织迅速行动起来，组织在职党员主动向居住地社区（村）党组织报到，积极投身疫情防控工作。

社区（村）是本市疫情防控的重要防线。市委组织部发布的《关于发挥“双报到”机制作用组织在职党员积极投身社区（村）疫情防控的通知》中指出，在职党员要接受街乡和社区（村）党组织的统一领导和调度，编入社区（村）工作团队，放到关键环节和重要岗位，争做先锋表率，做到有岗有责。在工作中注意发现问题和收集意见建议，及时向街乡和社区（村）反映并协助协调解决。

《通知》号召在职党员，积极参与社区（村）防控，做好群众思想工作，重点参与所在社区（村）、楼栋、院落等的人员排查，切实提高入户排查率、重点群体排查率；协助做好密切接触人员的隔离观察工作，给予关心关爱，鼓励他们坚定信心，严格遵守防控规定；认真参与社区（村）各类巡逻值守和环境整治，突出做好孤寡老人、儿童等群体的服务保障工作；积极宣传居家观察、卫生防疫等各类提示要求，扩大群众知晓度；以身作则带动家庭落实防控要求。

《通知》还提出，各派出单位党组织和街乡党组织要加强对在职党员的关心关爱，指导做好个人防护工作。（记者 武红利）